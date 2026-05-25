MedicalNET inaugura congreso internacional de innovación médica durante celebración de sus 20 años

Bartolo García
Santo Domingo, RD.– MedicalNET dejó inaugurada la segunda edición de su Congreso “Medicina de Prevención e Innovación”, un importante encuentro académico y científico que forma parte de la celebración del 20 aniversario de la institución y que reúne a destacados especialistas nacionales e internacionales del área de la salud.
La actividad se desarrolla en el hotel Embassy Suites by Hilton Santo Domingo y busca fortalecer el intercambio de conocimientos, la educación médica continua y la integración de nuevas tecnologías aplicadas al sector salud en República Dominicana.
Durante el acto inaugural, los directivos de MedicalNET destacaron que durante dos décadas la institución ha contribuido al crecimiento de la medicina privada, la innovación médica y la actualización profesional de cientos de especialistas en el país.
El doctor Fernando Contreras, presidente de MedicalNET, explicó que el congreso nace con la visión de conectar la medicina preventiva, la innovación y el intercambio académico entre diferentes especialidades médicas. “El Congreso MedicalNET nace con la visión de conectar la medicina con la innovación, la prevención y el intercambio de conocimientos”, expresó.
El programa científico incluye conferencias magistrales y paneles multidisciplinarios sobre temas de gran relevancia como inteligencia artificial aplicada a la salud, oncología de precisión, medicina metabólica, nutrición, bienestar, urología moderna y experiencia del paciente, entre otros temas vinculados a los avances de la medicina contemporánea.
Durante la jornada, la directiva de MedicalNET realizó un reconocimiento especial a la doctora pediatra Blanca Teresa Peña de Contreras, por sus 25 años de servicios gratuitos y desinteresados en favor de la salud y la comunidad. Asimismo, el doctor José de Jesús presentó la edición número 12 de la revista médica MedicalNET, publicación que ya supera los 250 artículos especializados.
Los organizadores recordaron que la edición anterior del congreso reunió a más de 500 médicos y profesionales de la salud, consolidándose como uno de los eventos médicos privados de mayor crecimiento y proyección en el país.
El Congreso MedicalNET 2026 continuará desarrollándose con una amplia agenda científica y la participación de sociedades médicas, empresas farmacéuticas y aliados estratégicos del sector salud, reafirmando el compromiso de la institución con la innovación, la prevención y el fortalecimiento del sistema sanitario dominicano. #eljacaguero