MedicalNET inaugura congreso internacional de innovación médica durante celebración de sus 20 años

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– MedicalNET dejó inaugurada la segunda edición de su Congreso “Medicina de Prevención e Innovación”, un importante encuentro académico y científico que forma parte de la celebración del 20 aniversario de la institución y que reúne a destacados especialistas nacionales e internacionales del área de la salud.

Alina Hernández y Marisol Touriñan

La actividad se desarrolla en el hotel Embassy Suites by Hilton Santo Domingo y busca fortalecer el intercambio de conocimientos, la educación médica continua y la integración de nuevas tecnologías aplicadas al sector salud en República Dominicana.

Eduardo Lomba y Denisse Ureña

Durante el acto inaugural, los directivos de MedicalNET destacaron que durante dos décadas la institución ha contribuido al crecimiento de la medicina privada, la innovación médica y la actualización profesional de cientos de especialistas en el país.

Faroche Melgen, José Juan Castillos y Pelegrín Castillo

Giuseppe Bonarelli y Rosina Schfino Bonarelli

El doctor Fernando Contreras, presidente de MedicalNET, explicó que el congreso nace con la visión de conectar la medicina preventiva, la innovación y el intercambio académico entre diferentes especialidades médicas. “El Congreso MedicalNET nace con la visión de conectar la medicina con la innovación, la prevención y el intercambio de conocimientos”, expresó.

Guillermo Méndez, Melba Marrero y Guillermo Dorca

Manuel Matos, Montserrat Venegas, Carmelina de Herrera y Luis Manuel Gómez

María Fernanda y Paola Contreras recibe la placa de reconocimiento de la Dra. Blanca Teresa Peña de Contreras, les acompaña Dres. Pedro Ureña, Fernando Contreras y Tamara Frankemberg

El programa científico incluye conferencias magistrales y paneles multidisciplinarios sobre temas de gran relevancia como inteligencia artificial aplicada a la salud, oncología de precisión, medicina metabólica, nutrición, bienestar, urología moderna y experiencia del paciente, entre otros temas vinculados a los avances de la medicina contemporánea.

Pedro Ureña y Ana María Neme de Ureña

Pedro Ureña, Luis Jacobo, Juan Carballo, Tamara Frankemberg, Juan Carlos Toral y Fernando Contreras

Durante la jornada, la directiva de MedicalNET realizó un reconocimiento especial a la doctora pediatra Blanca Teresa Peña de Contreras, por sus 25 años de servicios gratuitos y desinteresados en favor de la salud y la comunidad. Asimismo, el doctor José de Jesús presentó la edición número 12 de la revista médica MedicalNET, publicación que ya supera los 250 artículos especializados.

Pedro Ureña, Yenny Ureña, Fernando Contreras, Esthenia García y José de Jesús

Los organizadores recordaron que la edición anterior del congreso reunió a más de 500 médicos y profesionales de la salud, consolidándose como uno de los eventos médicos privados de mayor crecimiento y proyección en el país.

Wilma Álvarez y Adolfo García

Carlos García Girón, Conferencista “Mi Biografía de la Medicina, el arte de ser Médico desde la Oncología”

El Congreso MedicalNET 2026 continuará desarrollándose con una amplia agenda científica y la participación de sociedades médicas, empresas farmacéuticas y aliados estratégicos del sector salud, reafirmando el compromiso de la institución con la innovación, la prevención y el fortalecimiento del sistema sanitario dominicano. #eljacaguero