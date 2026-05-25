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MedicalNET inaugura congreso internacional de innovación médica durante celebración de sus 20 años

El evento reúne especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre prevención, inteligencia artificial y avances en salud
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Pedro Urena Yenny Urena Fernando Contreras Esthenia Garcia y Jose de Jesus
Pedro Ureña, Yenny Ureña, Fernando Contreras, Esthenia García y José de Jesús.

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– MedicalNET dejó inaugurada la segunda edición de su Congreso “Medicina de Prevención e Innovación”, un importante encuentro académico y científico que forma parte de la celebración del 20 aniversario de la institución y que reúne a destacados especialistas nacionales e internacionales del área de la salud.

Alina Hernandez y Marisol Tourinan
Alina Hernández y Marisol Touriñan

La actividad se desarrolla en el hotel Embassy Suites by Hilton Santo Domingo y busca fortalecer el intercambio de conocimientos, la educación médica continua y la integración de nuevas tecnologías aplicadas al sector salud en República Dominicana.

Eduardo Lomba y Denisse Urena
Eduardo Lomba y Denisse Ureña

Durante el acto inaugural, los directivos de MedicalNET destacaron que durante dos décadas la institución ha contribuido al crecimiento de la medicina privada, la innovación médica y la actualización profesional de cientos de especialistas en el país.

Faroche Melgen Jose Juan Castillos y Pelegrin Castillo
Faroche Melgen, José Juan Castillos y Pelegrín Castillo
Giuseppe Bonarelli y Rosina Schfino Bonarelli
Giuseppe Bonarelli y Rosina Schfino Bonarelli

El doctor Fernando Contreras, presidente de MedicalNET, explicó que el congreso nace con la visión de conectar la medicina preventiva, la innovación y el intercambio académico entre diferentes especialidades médicas. “El Congreso MedicalNET nace con la visión de conectar la medicina con la innovación, la prevención y el intercambio de conocimientos”, expresó.

Guillermo Mendez Melba Marrero y Guillermo Dorca
Guillermo Méndez, Melba Marrero y Guillermo Dorca
Manuel Matos Montserrat Venegas Carmelina de Herrera y Luis Manuel Gomez
Manuel Matos, Montserrat Venegas, Carmelina de Herrera y Luis Manuel Gómez
Maria Fernanda y Paola Contreras recibe la placa de reconocimiento de la Dra. Blanca Teresa Pena de Contreras les acompana Dres. Pedro Urena Fernando Contreras y Tamara Frankemberg
María Fernanda y Paola Contreras recibe la placa de reconocimiento de la Dra. Blanca Teresa Peña de Contreras, les acompaña Dres. Pedro Ureña, Fernando Contreras y Tamara Frankemberg

El programa científico incluye conferencias magistrales y paneles multidisciplinarios sobre temas de gran relevancia como inteligencia artificial aplicada a la salud, oncología de precisión, medicina metabólica, nutrición, bienestar, urología moderna y experiencia del paciente, entre otros temas vinculados a los avances de la medicina contemporánea.

Pedro Urena y Ana Maria Neme de Urena
Pedro Ureña y Ana María Neme de Ureña
Pedro Urena Luis Jacobo Juan Carballo Tamara Frankemberg Juan Carlos Toral y Fernando Contreras
Pedro Ureña, Luis Jacobo, Juan Carballo, Tamara Frankemberg, Juan Carlos Toral y Fernando Contreras

Durante la jornada, la directiva de MedicalNET realizó un reconocimiento especial a la doctora pediatra Blanca Teresa Peña de Contreras, por sus 25 años de servicios gratuitos y desinteresados en favor de la salud y la comunidad. Asimismo, el doctor José de Jesús presentó la edición número 12 de la revista médica MedicalNET, publicación que ya supera los 250 artículos especializados.

Pedro Urena Yenny Urena Fernando Contreras Esthenia Garcia y Jose de Jesus 1
Pedro Ureña, Yenny Ureña, Fernando Contreras, Esthenia García y José de Jesús

Los organizadores recordaron que la edición anterior del congreso reunió a más de 500 médicos y profesionales de la salud, consolidándose como uno de los eventos médicos privados de mayor crecimiento y proyección en el país.

Wilma Alvarez y Adolfo Garcia
Wilma Álvarez y Adolfo García
Carlos Garcia Giron Conferencista Mi Biografia de la Medicina el arte de ser Medico desde la Oncologia
Carlos García Girón, Conferencista “Mi Biografía de la Medicina, el arte de ser Médico desde la Oncología”

El Congreso MedicalNET 2026 continuará desarrollándose con una amplia agenda científica y la participación de sociedades médicas, empresas farmacéuticas y aliados estratégicos del sector salud, reafirmando el compromiso de la institución con la innovación, la prevención y el fortalecimiento del sistema sanitario dominicano. #eljacaguero

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