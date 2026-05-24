El Prodigio conquista al público en concierto de Los Tigres del Norte en Santo Domingo

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– El reconocido merenguero típico El Prodigio brilló como invitado especial en el esperado concierto de Los Tigres del Norte, celebrado en el Óvalo de la Feria Ganadera, en una noche marcada por la música, la emoción y la conexión cultural entre República Dominicana y México.

La participación del artista dominicano fue recibida con gran entusiasmo por el público, que disfrutó de una presentación llena de energía y del característico sonido típico que ha convertido a El Prodigio en uno de los principales exponentes del género en el país.

Durante el espectáculo, los asistentes disfrutaron de una combinación musical que fusionó los ritmos regionales mexicanos con la esencia del merengue típico dominicano, creando un ambiente festivo y memorable para todos los presentes.

Temas como “La Manzanita” y “Golpes en el Corazón” encendieron el escenario y provocaron la ovación del público, reafirmando el crecimiento artístico y el alcance internacional que ha logrado El Prodigio dentro de la música latina.

El evento reunió a cientos de fanáticos que corearon los grandes éxitos de Los Tigres del Norte y celebraron la participación especial del artista dominicano, en una producción que destacó por su calidad y gran convocatoria.

Con esta presentación, El Prodigio continúa consolidando su presencia en importantes escenarios internacionales, llevando el merengue típico dominicano a nuevas audiencias y fortaleciendo el intercambio cultural entre distintos géneros y países de América Latina.

La noche se convirtió en una verdadera fiesta musical donde la tradición, la identidad y el talento latino se unieron en un espectáculo que dejó momentos memorables para todos los asistentes. #eljacaguero