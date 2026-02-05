Treinta servidores públicos culminan posgrado para fortalecer la gestión local en República Dominicana

Bartolo García

Un total de 30 profesionales del sector público concluyeron de manera exitosa la Maestría en Municipalismo y Desarrollo Económico Local, una iniciativa académica orientada a fortalecer la gestión de los gobiernos locales en la República Dominicana.

El programa fue desarrollado con el respaldo de la Liga Municipal Dominicana y en coordinación con la Unión Iberoamericana de Municipalistas, como parte de una estrategia de profesionalización del servicio público.

El acto de graduación reunió a autoridades municipales, representantes académicos y familiares de los participantes, quienes celebraron el cierre de una etapa de formación enfocada en la planificación territorial y el desarrollo económico local.

Durante su intervención, María García, secretaria general de la UIM, destacó que los gobiernos locales son el espacio clave donde se construyen soluciones reales para el bienestar ciudadano.

García subrayó que el municipalismo moderno debe ser motor de cohesión social, crecimiento económico y participación comunitaria, resaltando el rol de la formación especializada para lograr esos objetivos.

Por su parte, Víctor de Aza, presidente de la Liga Municipal Dominicana, afirmó que la institución atraviesa un proceso de transformación para fortalecer la gestión territorial.

Indicó que esta agenda se alinea con la visión del presidente Luis Abinader, enfocada en crear capacidades técnicas y humanas en los servidores públicos de todo el país.

De Aza sostuvo que una administración municipal eficiente es fundamental para garantizar servicios de calidad y promover el desarrollo sostenible en cada comunidad.

Entre los graduandos se destacó la participación del joven municipalista santiagués Saúl McDougal, quien valoró la maestría como una herramienta clave para fortalecer la gestión local.

McDougal expresó que la formación recibida permitirá diseñar políticas públicas más equitativas y cercanas a las necesidades reales de los territorios.

Asimismo, señaló que los nuevos magísteres asumen el compromiso de acompañar a los gobiernos locales en la toma de decisiones responsables y orientadas a resultados.

La culminación de este programa académico representa un paso significativo hacia la modernización del municipalismo dominicano.

También evidencia la apuesta por un servicio público más profesional, preparado para enfrentar los retos económicos, sociales y administrativos de los territorios.

Con esta iniciativa, la LMD y la UIM reafirman su rol como aliados estratégicos en la construcción de gobiernos locales más fuertes, transparentes y capaces de impulsar el desarrollo integral de la República Dominicana.