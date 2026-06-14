Presidente Abinader y Alcaldía de Santiago entregan renovado Parque Los Jazmines en Pekín

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– La Alcaldía de Santiago entregó este viernes el remozado Parque Los Jazmines, ubicado en el sector Pekín, durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader y el alcalde Ulises Rodríguez. La intervención contó con una inversión de RD$10,226,705.69, destinados a la recuperación y modernización de este importante espacio público para beneficio de la comunidad.

Durante la actividad, el alcalde Ulises Rodríguez destacó que la obra representa una gestión enfocada en atender las necesidades de los barrios y sectores de Santiago mediante proyectos que impactan directamente la calidad de vida de los ciudadanos y fortalecen la convivencia familiar y comunitaria.

“Este parque puede parecer una obra pequeña, pero tiene un significado enorme para esta comunidad. Son esos grandes detalles los que terminan convirtiéndose en la base de grandes transformaciones”, expresó Rodríguez al resaltar la importancia de rescatar los espacios públicos para el disfrute de las familias.

El proyecto incluyó amplios trabajos de remozamiento, entre ellos la limpieza general del área, rehabilitación de jardineras, siembra de grama natural, palmas canarienses, flamboyanes, podocarpios, vincas y trinitarias, fortaleciendo el entorno paisajístico y ambiental del parque.

Asimismo, fueron reparados y pintados más de 560 metros cuadrados de muros de jardineras, se construyó un nuevo cierre perimetral con mallas de protección, se habilitaron senderos peatonales y áreas recreativas revestidas con porcelanato, hormigón armado y grama sintética para el disfrute de niños y adultos.

La intervención también contempló la instalación de modernos juegos infantiles, equipos recreativos, bancos metálicos, una tarja conmemorativa, la renovación del kiosco principal y un nuevo sistema de iluminación LED, mejorando la seguridad y funcionalidad del espacio.

En el acto participaron la vicealcaldesa Mariana Moreno, regidores, funcionarios municipales y gubernamentales, entre ellos el director general de CORAASAN, Andrés Cueto, además de legisladores, líderes comunitarios y decenas de residentes del sector, quienes valoraron positivamente la transformación del Parque Los Jazmines como un nuevo punto de encuentro para la comunidad.