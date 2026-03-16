Transición energética en RD reduce costos de generación y mejora calidad de vida

Santo Domingo.- La viceministra de Innovación y Transición Energética, Betty Soto, afirmó que la transición energética en República Dominicana reduce costos de generación, disminuye la factura y mejora calidad de vida mediante la integración de energía limpia.

Sostuvo que el país alcanzó 25% de su matriz con renovables, principalmente solar fotovoltaica, y fijó como meta alcanzar 30% para 2030. De acuerdo con datos oficiales, esto representa un incremento de 137% respecto al 11.94% registrado en 2020.

De igual forma, Soto afirmó que República Dominicana ha sido pionera en transición energética a nivel de Centroamérica y el Caribe mediante la integración acelerada de energía limpia en su matriz eléctrica.

Tecnología de almacenamiento

Asimismo, señaló como uno de los retos integrar la energía renovable al sistema eléctrico gestionando la intermitencia que generan estas fuentes al depender de condiciones variables del sol, el aire y el viento.

En ese sentido, indicó que la tecnología de almacenamiento permitirá aprovechar la generación producida durante el día para utilizarla en la hora pico de demanda eléctrica, que corresponde a la tarde-noche.

Estas declaraciones tuvieron lugar al ser entrevistada por Amo Dominicana en el conversatorio «Tecnología e Innovación pilares de la Eficiencia Energética», organizado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Al evento asistieron representantes de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Agencia de Transición Ecológica de Francia (Ademe), así como autoridades del sector energético, empresarial y académico.