Transformación vial en marcha en Bella Vista

Residentes celebran el asfaltado de calles en Los Solares y el impulso al desarrollo comunitario en Santiago

Bartolo García

Santiago.– La reconstrucción de las calles en el sector Los Solares de Bella Vista continúa avanzando a buen ritmo, generando entusiasmo y alivio entre los residentes que por años esperaron soluciones definitivas a la problemática vial que afectaba su movilidad y calidad de vida.

La intervención, ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), forma parte de un esfuerzo integral orientado a modernizar la infraestructura urbana en Santiago, especialmente en los barrios más poblados.

Este fin de semana, el presidente Luis Abinader realizó una supervisión directa de los trabajos, acompañado del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, como parte de su jornada de inauguraciones y seguimiento a proyectos en la provincia.

Los trabajos contemplan la reconstrucción de 11.25 kilómetros de calles, con una inversión que asciende a 125 millones de pesos, recursos que impactarán positivamente a más de 25,000 residentes del sector.

La comunidad ha destacado el cambio visible en el entorno, al reducirse el polvo, mejorar el acceso de vehículos y agilizarse el desplazamiento hacia centros educativos, de salud y comercios locales.

La iniciativa incluye además la construcción de nuevas aceras y contenes para mayor seguridad peatonal, así como la habilitación de drenajes en puntos críticos del barrio, con el fin de evitar acumulación de agua en temporadas de lluvia.

Obras Públicas también trabaja en la estabilización de la base en varias calles y la aplicación de una capa asfáltica que cumplirá con los estándares de resistencia requeridos para zonas urbanas de tráfico medio y alto.

Uno de los beneficios inmediatos, según testimonios de comunitarios, es la reactivación del comercio, ya que los negocios locales reciben mayor flujo de clientes y se facilita la distribución de mercancías.

Durante la visita oficial, el mandatario compartió con residentes y escuchó inquietudes sobre proyectos futuros, ratificando la intención del Gobierno de seguir interviniendo sectores que aún presentan precariedades.

El presidente Abinader destacó que la transformación vial en Bella Vista forma parte de un programa más amplio que busca mejorar la conectividad en toda la ciudad de Santiago, integrándose a otras obras de gran relevancia como el monorriel y el teleférico.

Al recorrido asistieron también el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, la gobernadora provincial, Rosa María Santos, así como el director de CORAASAN, Andrés Cueto Rosario, quienes respaldaron la intervención y supervisaron áreas que requieren mejoras adicionales.

Los comunitarios expresaron su agradecimiento a las autoridades por la atención brindada, enfatizando que el asfaltado representa un avance significativo después de años de solicitudes y promesas incumplidas.

El Gobierno aseguró que la obra continuará sin pausa para lograr la intervención total del área contemplada, garantizando que Los Solares de Bella Vista se convierta en un sector más accesible, seguro y digno para sus habitantes.

Con la aceleración de los trabajos, la comunidad mira al futuro con optimismo, convencida de que el cambio que ya viven será la base para nuevas oportunidades y un mayor desarrollo local.