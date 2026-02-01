Trágico choque frontal deja tres fallecidos en la Circunvalación de Baní

Bartolo García

Un grave accidente de tránsito ocurrido la mañana de este domingo en la Circunvalación de Baní dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas y al menos cinco heridas, según informaron las autoridades.

El siniestro se produjo tras un choque frontal entre un carro Hyundai de color blanco y una yipeta, en un tramo de alto flujo vehicular que conecta con la región sur del país.

De acuerdo con testigos, el impacto fue de gran magnitud, lo que ocasionó que varios ocupantes quedaran atrapados y otros resultaran lanzados sobre el pavimento.

Entre las víctimas mortales figuran un joven de aproximadamente 18 años y dos hombres cuyas edades, de manera preliminar, oscilan entre los 40 y los 80 años.

Hasta el momento, las personas fallecidas no han sido identificadas oficialmente por las autoridades competentes.

Los heridos fueron auxiliados por unidades de emergencia y trasladados de inmediato al hospital de Baní, donde reciben atenciones médicas bajo observación.

En el lugar del accidente se esperaba la llegada del médico legista para realizar el levantamiento de los cuerpos y proceder con los protocolos correspondientes.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana, en el tramo este de la Circunvalación de Baní, próximo a la comunidad de Ojo de Agua, en el distrito municipal de Paya.

La escena fue descrita como impactante, con personas lesionadas que se quejaban de dolor sobre el pavimento, mientras otros cuerpos permanecían inmóviles a la espera de asistencia.

Como consecuencia del accidente, se produjo un extenso taponamiento vehicular en la vía, afectando el tránsito hacia distintos puntos de la región sur.

Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) se presentaron en el lugar para viabilizar el tránsito y asegurar la zona.

Según el informe preliminar ofrecido por la Digesett, el balance oficial hasta el momento es de tres fallecidos y cinco personas heridas, todos aún sin identificar.

Las autoridades indicaron que continúan el proceso de verificación de los datos para confirmar de manera definitiva la cantidad de víctimas y las circunstancias exactas del accidente.

Asimismo, se informó que se llevará a cabo una investigación para determinar las causas del choque y establecer posibles responsabilidades.

El accidente vuelve a poner en evidencia los riesgos en las principales vías del país y la necesidad de reforzar las medidas de prevención y seguridad vial para evitar nuevas tragedias.