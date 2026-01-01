Tragedia de Año Nuevo en estación de esquí suiza deja decenas de fallecidos

Incendio y explosión durante una fiesta en Crans-Montana causan numerosas víctimas; autoridades descartan atentado

Crans-Montana, Suiza.– El inicio del Año Nuevo se vio marcado por una tragedia en la reconocida estación de esquí de Crans-Montana, donde un incendio seguido de una explosión en el bar Le Constellation provocó la muerte de varias decenas de personas y dejó cerca de un centenar de heridos, muchos de ellos con quemaduras graves.

El siniestro ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada de este 1 de enero, mientras se celebraba una concurrida fiesta de Nochevieja en el establecimiento, al que habían acudido más de un centenar de personas, entre turistas y residentes.

Las autoridades suizas informaron que todos los indicios recopilados hasta el momento permiten descartar la hipótesis de un atentado, señalando que la detonación escuchada fue consecuencia directa del incendio y no de una acción intencional.

Según datos preliminares, el fuego se propagó con extrema rapidez dentro del local, generando escenas de pánico y dificultando la evacuación. Aunque la policía no ha ofrecido aún una cifra oficial de víctimas mortales, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia indicó que alrededor de 40 personas habrían perdido la vida.

Testigos relataron que el incendio pudo haberse iniciado por una vela o una bengala colocada sobre una botella de champán, lo que habría provocado que las llamas alcanzaran el techo de madera del establecimiento, facilitando la rápida expansión del fuego.

Algunas versiones señalan que el contacto del incendio con material pirotécnico pudo haber generado la explosión que agravó la tragedia, aunque las autoridades continúan investigando las causas exactas del siniestro.

Varios policías ante el bar Le Constellation de Crans-Montana, donde se produjo la explosión, este jueves. Foto: ALESSANDRO DELLA VALLE (EFE) | Vídeo: epv

La fiscal general del cantón del Valais, Beatrice Pilloud, informó que la investigación permanece abierta y que aún es prematuro pronunciarse sobre posibles fallas en las medidas de seguridad del bar. También confirmó la colaboración del Instituto Forense de Zúrich para la identificación de las víctimas.

Varios sobrevivientes describieron momentos de terror absoluto. Algunos lograron escapar rompiendo ventanas ante la estrechez de la salida principal, mientras otros eran auxiliados por los servicios de emergencia que llegaron pocos minutos después de iniciarse el incendio.

“En cuestión de segundos, todo se incendió”, relataron testigos a medios internacionales, describiendo cómo el humo negro y las llamas envolvieron el interior del local, obligando a las personas a huir en medio de gritos y confusión.

Alex, un joven de 18 años que se encontraba cerca del lugar, contó a la televisión suiza que vio salir humo del bar y alertó a la policía antes de presenciar la explosión y a personas heridas intentando escapar.

Otro testigo describió escenas comparables a un escenario de guerra, con personas en llamas corriendo por la calle y un espeso humo cubriendo la zona, según reportes de la prensa local.

El bar Le Constellation, dirigido principalmente a un público joven, tiene capacidad para unas 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza, y cuenta con un sótano donde se organizan eventos y fiestas, desde donde, según testigos, el fuego se propagó hacia los niveles superiores.

Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud de la región, mientras los equipos de emergencia continúan brindando asistencia psicológica a los sobrevivientes y familiares de las víctimas.

Las autoridades suizas han pedido cautela y respeto mientras avanzan las investigaciones, priorizando la identificación de las víctimas y la notificación a sus familiares, en medio de una de las tragedias más graves registradas en una estación turística del país en los últimos años.