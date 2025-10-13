Tragedia aérea en Texas: avioneta se precipita sobre estacionamiento de camiones y causa un incendio mortal

Fort Worth, Texas. – Un trágico accidente aéreo sacudió la mañana de este domingo a la ciudad de Fort Worth, cuando una avioneta se estrelló contra un estacionamiento de camiones, provocando un incendio de gran magnitud que dejó al menos dos personas muertas y varios vehículos calcinados.

El impactante suceso quedó registrado en video y rápidamente se difundió a través de las redes sociales, mostrando el momento exacto en que la aeronave desciende de forma descontrolada hasta estrellarse contra el suelo, generando una enorme explosión.

💥✈️Momento exacto en el que una avioneta se estrella contra camiones en Texashttps://t.co/wA6q4th2IF pic.twitter.com/AKyN3TQAyV — RT en Español (@ActualidadRT) October 12, 2025

En las imágenes se observa cómo la avioneta impacta con fuerza sobre varios camiones estacionados, produciendo una bola de fuego y columnas de humo negro que se elevaron a gran altura, visibles desde varios kilómetros de distancia.

Según los primeros reportes de las autoridades locales, dos personas perdieron la vida en el accidente, aunque sus identidades aún no han sido reveladas, en espera de la confirmación oficial por parte de los forenses.

El Departamento de Bomberos de Fort Worth informó que al llegar al lugar encontraron varios camiones y estructuras envueltos en llamas, por lo que desplegaron un amplio operativo para controlar el incendio y evitar su propagación a áreas cercanas.

Los equipos de emergencia lograron sofocar el fuego tras más de una hora de intensos trabajos, mientras las autoridades acordonaban la zona para permitir las labores de rescate e investigación.

De acuerdo con los registros preliminares, la avioneta había despegado minutos antes de un aeropuerto cercano, y las causas que provocaron su caída siguen siendo objeto de investigación por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

Hasta el momento, no se ha confirmado si entre las víctimas se encuentran los ocupantes de la aeronave o personas que se encontraban en tierra, ya que el fuego destruyó completamente la estructura de la avioneta y varios vehículos.

Un testigo que se encontraba en el área relató que escuchó “un fuerte estruendo y una explosión que hizo temblar el suelo”, seguido por una gran llamarada. “Pensé que era un rayo, pero al salir vi una columna de humo enorme y los camiones ardiendo”, narró.

Otro residente de la zona aseguró que el accidente ocurrió muy cerca de una vía transitada, lo que evitó una tragedia aún mayor. “Si la avioneta hubiera caído unos metros más adelante, habría impactado contra los vehículos que pasaban por la carretera”, explicó.

Los peritos de la NTSB permanecen en el lugar recogiendo fragmentos de la aeronave y material combustible, con el fin de determinar si el siniestro se debió a una falla mecánica, error humano o condiciones climáticas adversas.

El accidente ha generado gran conmoción en la comunidad de Fort Worth, donde no es común que se registren este tipo de incidentes aéreos tan cerca de zonas pobladas.

Las autoridades locales pidieron a la población evitar la difusión de videos gráficos del momento del impacto, en respeto a las familias de las víctimas y mientras continúan las investigaciones oficiales.

Mientras tanto, la FAA confirmó que ofrecerá un informe preliminar en las próximas 48 horas, aunque la investigación completa podría tardar semanas en esclarecer los factores que provocaron esta tragedia aérea en Texas.

#eljacaguero #Texas #FortWorth #Avioneta #AccidenteAéreo #FAA #NTSB #EstadosUnidos