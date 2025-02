Tragedia aérea en Filadelfia: Avión médico se estrella cerca de un centro comercial

Filadelfia, PA. – Una ambulancia aérea Learjet 55 con matrícula mexicana, operada por XE Médica Ambulancias, se estrelló cerca del centro comercial Roosevelt Boulevard y Cottman Avenue en Filadelfia, dejando un saldo trágico de seis muertos, incluidos los cuatro miembros de la tripulación, una paciente menor de edad y su acompañante. El accidente también causó daños significativos en tierra, incendiando varias viviendas y vehículos.

El vuelo había despegado del Aeropuerto del Noreste de Filadelfia y tenía como destino final el Aeropuerto Internacional de Tijuana, tras una parada técnica programada en Springfield, Misuri. La pequeña paciente había completado un tratamiento vital en Estados Unidos y estaba en camino de regreso a México.

Socorristas trabajan en el lugar de los hechos tras estrellarse una avioneta en Filadelfia. Foto: AP | Vídeo: EPV

Testigos locales relataron momentos de pánico y confusión cuando la aeronave se precipitó al suelo, provocando una explosión masiva que afectó a la comunidad circundante. Varios residentes sufrieron lesiones y fueron atendidos en el sitio por equipos de emergencia, quienes trabajaron arduamente para controlar las llamas y evaluar los daños adicionales.

El presidente Donald Trump expresó sus condolencias a través de las redes sociales, destacando el heroísmo de los primeros respondientes en manejar la situación. “Tan triste ver el avión caer en Filadelfia, Pensilvania. Más almas inocentes perdidas. Nuestra gente está totalmente comprometida. Los primeros en responder ya están recibiendo crédito por hacer un gran trabajo”, afirmó.

Este trágico suceso sigue a un reciente accidente en Washington D.C., donde 67 personas fallecieron en una colisión entre un helicóptero militar y un avión comercial. La serie de eventos ha intensificado las preocupaciones sobre la seguridad aérea en zonas urbanas y el manejo de vuelos de emergencia médica. Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del accidente y para implementar medidas que prevengan futuras tragedias.