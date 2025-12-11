Trabajo reconoce trayectoria empresarial de Félix García en jornada “Tu Empleo Está Aquí” en Santiago

Félix García consideró que la creación de trabajo formal es crucial para un país como la República Dominicana y afirmó que la clave del éxito es trabajar y ahorrar

Bartolo García

Santiago.– El Ministerio de Trabajo celebró en Santiago la segunda edición de la jornada “Tu Empleo Está Aquí”, un evento que reunió a 66 empresas con 5,750 vacantes disponibles como parte del programa RD-Trabaja, reflejando el compromiso del Gobierno con la generación de empleo digno y la dinamización económica del país.

Durante la actividad, el ministro Eddy Olivares Ortega destacó que el empleo formal es la prioridad del Ministerio de Trabajo y un tema de interés especial para el presidente Luis Abinader, quien ha insistido en abrir más oportunidades laborales para todos los dominicanos.

Olivares señaló que el trabajo formal garantiza beneficios esenciales, como seguro familiar de salud, seguro de riesgos laborales, fondo de pensiones, licencias y derechos adquiridos, que brindan estabilidad y seguridad a los trabajadores y sus familias.

El evento, realizado en el Centro de Convenciones de UTESA, reunió a autoridades, empresarios, representantes internacionales y buscadores de empleo, quienes participaron en entrevistas directas, talleres formativos y asesorías profesionales diseñadas para mejorar su preparación e inserción en el mercado laboral.

Uno de los momentos más significativos fue el reconocimiento al empresario Félix García, distinguido por su amplia trayectoria empresarial y sus aportes al desarrollo económico de Santiago. El homenaje resaltó su liderazgo, su visión de crecimiento y su papel activo en la generación de empleos formales en la región.

Durante su discurso, García compartió detalles de sus inicios en el mundo laboral y ratificó que la clave del éxito es “trabajar y ahorrar”, enfatizando que la creación de trabajo formal es esencial para el crecimiento sostenible de la República Dominicana. Sus palabras inspiraron a los participantes, especialmente a los jóvenes que buscan construir un futuro laboral sólido.

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, reconoció la importancia de iniciativas como esta para conectar empresas con el talento humano ideal, agradeciendo al Ministerio de Trabajo por organizar la jornada en la ciudad corazón.

La gobernadora provincial, Rosa María Santos, afirmó que Santiago se ha fortalecido gracias a su robusto sector empresarial, destacando que eventos de esta magnitud contribuyen al desarrollo regional.

El empresario Félix García en compañía de Bartolo García, Iván Hernández y Nelson Peralta.

El representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Alexandre Bagolle, subrayó la relevancia del empleo formal para el crecimiento económico y valoró la articulación entre sectores público y privado lograda en esta segunda edición de la jornada.

El encuentro reunió empresas de diversos sectores, incluyendo manufactura, hotelería, comercio, tecnología y zonas francas, lo que permitió ofrecer una amplia gama de oportunidades laborales para diferentes perfiles profesionales.

Los asistentes también accedieron a talleres de orientación profesional, espacios formativos y herramientas prácticas diseñadas para mejorar sus habilidades y aumentar sus posibilidades de conseguir empleo.

La convocatoria reunió a cientos de participantes desde tempranas horas de la mañana, quienes tuvieron la oportunidad de presentarse directamente ante reclutadores y conocer las vacantes disponibles en el mercado laboral de la región Norte.

El Ministerio de Trabajo anunció que esta jornada continuará realizándose en todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar que cada dominicano pueda integrarse al mercado laboral formal y acceder a las protecciones que este proporciona.

La actividad concluyó con un llamado a fortalecer la colaboración entre Estado, empresas y ciudadanía para continuar impulsando un modelo de desarrollo basado en el trabajo digno, la capacitación y las oportunidades reales de crecimiento económico.