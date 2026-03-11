Tour de Impacto recorrerá República Dominicana durante 30 días limpiando playas y movilizando comunidades

Santo Domingo. – Con la meta de recolectar al menos 10,000 kilogramos de residuos y movilizar a más de 1,000 voluntarios, el Tour de Impacto – República Dominicana 2026 iniciará este 14 de marzo un recorrido nacional de 30 días enfocado en la limpieza de playas, educación ambiental y producción de contenido digital para generar conciencia ecológica.

La iniciativa, que se extenderá hasta el 12 de abril, conectará distintas provincias del país a través de jornadas comunitarias en ecosistemas costeros y espacios naturales estratégicos. Además de las limpiezas, el programa contempla charlas educativas, integración de jóvenes voluntarios y la documentación audiovisual de cada jornada, con un alcance estimado de entre 2 y 5 millones de visualizaciones en plataformas digitales.

El proyecto es impulsado por Verdederos, movimiento ambiental internacional fundado por los educadores y creadores de contenido Michaela Dolan y Jirka Dolan, quienes han desarrollado acciones similares en más de 31 países. En el país, la ejecución se realiza en alianza con Fundación Vida Azul, organización dominicana dedicada a la protección de los ecosistemas marinos y la educación ambiental. El Tour de Impacto también cuenta con el acompañamiento de Perpetual Lab, plataforma de economía circular, incubadora de sostenibilidad y centro cultural, así como con el apoyo de diversas organizaciones, comunidades locales, voluntarios y empresas comprometidas con la protección del medio ambiente en República Dominicana.

“Este tour representa una oportunidad para conectar comunidades con el cuidado de nuestras costas y demostrar que la acción ciudadana puede generar cambios reales para el medio ambiente”, afirmó Oscar Oviedo, presidente de Fundación Vida Azul, al destacar el impacto que tendrá la participación comunitaria en cada provincia.

“Para nosotros este tour también es una forma de despertar el sentido de pertenencia. Amamos a República Dominicana y en pocos lugares del mundo hemos visto tanto apoyo de la gente. Creemos que este país merece estar más cuidado, más limpio y sano, y que juntos podemos lograrlo”, expresó Michaela Dolan, cofundadora de Verdederos.

La ruta iniciará en Santo Domingo y abarca localidades como Pedernales, Barahona, Punta Cana, Monte Cristi, Santiago, Puerto Plata, Las Terrenas y Samaná, regresando finalmente a la capital para su jornada de cierre. Cada parada contará con coordinación local para integrar organizaciones comunitarias, centros educativos y voluntarios independientes.

La agenda del Tour de Impacto 2026 contempla las siguientes jornadas:

● 14 de marzo – Santo Domingo: Playa Gringo | 8:00 AM – 12:00 PM

● 17 de marzo – Pedernales: Playa Bebelia y Playa Pedernales | 8:00 AM – 12:00 PM 21 de marzo – Barahona: Playa El Baña Perro | 8:00 AM – 12:00 PM

● 24 de marzo – Punta Cana: Playa Macao | 8:00 AM – 12:00 PM (Ubicación pendiente de confirmación)

● 26 de marzo – Monte Cristi: Playa La Granja | 8:00 AM – 12:00 PM PM (Ubicación pendiente de confirmación)

● 28 de marzo – Santiago: Avenida El Arroyo, sector el Ensueño | 8:00 AM – 12:00 PM

● 31 de marzo – Puerto Plata: Playa Lalola | 8:00 AM – 12:00 PM

● 4 de abril – Las Terrenas: Playa Cosón | 8:00 AM – 12:00 PM (Ubicación pendiente de confirmación)

● 7 de abril – El Valle (Samaná): Playa Principal El Valle | 8:00 AM – 12:00 PM

● 12 de abril – Santo Domingo: San Gil | 8:00 AM – 12:00 PM

Los organizadores informaron que el Tour de Impacto busca no solo retirar desechos, sino también generar un efecto multiplicador a través de la educación y la visibilidad digital, promoviendo cambios de comportamiento sostenibles en torno al manejo responsable de residuos y la protección de los océanos.

Invitación a medios y voluntarios: Periodistas, comunicadores, creadores de contenido y voluntarios interesados pueden sumarse a las jornadas en cualquiera de las provincias incluidas en la ruta. La organización reiteró que la participación ciudadana es clave para fortalecer la cultura ambiental y proteger los ecosistemas dominicanos.

Para más información y seguimiento del recorrido, las redes oficiales del proyecto son @fundacionvidaazul y @verdederos.

Contacto de prensa:

Email: [email protected]

Web: verdederos.com

Instagram: @verdederos