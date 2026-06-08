APAP destinará RD$131 millones a programas de educación, salud y emprendimiento en 2026

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) informó que invertirá RD$131 millones durante este año para respaldar proyectos sociales enfocados en educación, salud, empleabilidad, emprendimiento y protección del medio ambiente.

El anuncio fue realizado por el presidente ejecutivo de la institución, Gustavo Ariza, quien explicó que RD$92 millones serán destinados al financiamiento de iniciativas desarrolladas por 71 organizaciones sin fines de lucro, beneficiando a niños de primera infancia, adultos mayores, mujeres en condición de vulnerabilidad y personas con discapacidad.

Asimismo, indicó que RD$33 millones serán invertidos en programas de formación y educación continua orientados a mejorar las oportunidades de empleo y fomentar el emprendimiento, incluyendo capacitaciones en transformación digital para pequeñas y medianas empresas.

Directivos de más de 70 entidades sin fines de lucro vinculados a educación, empleabilidad y emprendimiento

Ariza destacó además que más de RD$5 millones serán destinados a proyectos de conservación ambiental y protección de los recursos naturales, reafirmando el compromiso de la entidad con las mejores prácticas de sostenibilidad y responsabilidad social.

Entre las iniciativas apoyadas también figuran proyectos de accesibilidad y movilidad segura para personas con discapacidad, como la adecuación inclusiva del Museo Monumento a los Héroes de la Restauración en Santiago y la ampliación de intervenciones urbanas accesibles en importantes intersecciones del Gran Santo Domingo.

Durante el acto anual de donaciones, celebrado en la sede principal de APAP, Gustavo Ariza afirmó que esta inversión consolida a la institución como una de las entidades financieras con mayor impacto social en el país, reafirmando su compromiso con una gestión responsable, sostenible y enfocada en mejorar la calidad de vida de miles de dominicanos.