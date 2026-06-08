Inician transformación de la cañada Hoya de Caimito con inversión de más de RD$266 millones

Bartolo García

Santiago de los Caballeros. La Alcaldía de Santiago dejó iniciados los trabajos de saneamiento e intervención integral de la cañada Hoya de Caimito, una obra que contará con una inversión superior a RD$266 millones, financiada por el Gobierno central, y que impactará directamente a los sectores El Embrujo I, Villa Olga, Los Hidalgos y La Española.

El alcalde Ulises Rodríguez encabezó el acto de inicio de los trabajos y destacó que la intervención busca transformar una zona históricamente afectada por la contaminación, los problemas de drenaje y el deterioro urbano. Señaló que el proyecto permitirá convertir este espacio en un entorno seguro, organizado y sostenible para cientos de familias santiagueras.

Rodríguez explicó que la obra incluirá el saneamiento de la cañada, una solución integral de drenaje pluvial, la construcción de un Parque Temático Ambiental, un moderno parqueo y nuevas conexiones viales que contribuirán a mejorar la movilidad y la calidad de vida de los residentes de la zona.

Por su parte, la gobernadora provincial Rosa Santos exhortó a los comunitarios a colaborar con la conservación de la obra una vez concluida, destacando que el éxito de este tipo de proyectos depende tanto de la inversión pública como del compromiso ciudadano con el cuidado de los espacios recuperados.

El proyecto contempla el saneamiento de 496 metros lineales de la cañada, la construcción de un parque ambiental de más de 8,000 metros cuadrados y un estacionamiento con capacidad para más de 85 vehículos, además de la recuperación de terrenos que durante años permanecieron ocupados y en condiciones inadecuadas.

La intervención también incluye la instalación de infraestructura hidráulica moderna, senderos peatonales, aceras, contenes, iluminación, áreas recreativas, gimnasio al aire libre, parque infantil y amplias zonas verdes con sistema de riego automatizado. Asimismo, permitirá conectar importantes vías de la ciudad, contribuyendo a descongestionar el tránsito y fortaleciendo el desarrollo urbano sostenible de Santiago.