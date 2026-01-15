Toros toman ventaja clave y el Escogido queda a un paso de la final en el Round Robin

Bartolo García

Los Toros del Este dieron un golpe de autoridad al blanquear 3-0 a las Águilas Cibaeñas, resultado que les permitió quedarse solos en la segunda posición del Round Robin, cuando restan apenas tres partidos para concluir la serie semifinal.

Ambos conjuntos llegaron al choque igualados con récord de 8-6, pero la victoria romanense en el Estadio Cibao rompió el empate y colocó a los Toros con marca de 9-6, sacando ventaja directa sobre los aguiluchos en la lucha por el último boleto a la Serie Final.

El encuentro se mantuvo cerrado durante gran parte de la noche, con dominio de los lanzadores de ambos equipos, hasta que el partido se inclinó en el séptimo episodio, cuando el pitcheo de las Águilas cedió ante la presión ofensiva de los visitantes.

Óscar de la Cruz, abridor amarillo, permitió que los dos primeros bateadores de los Toros se embasaran, situación que marcó el punto de quiebre del juego en una noche en la que el dirigente Luis Urueta no estuvo al frente del conjunto cibaeño.

Jaime Barría abrió por los Toros y trabajó 4.2 entradas en las que permitió cinco imparables, dejando el escenario listo para el relevo. El triunfo correspondió a Emailin Montilla (2-0), mientras que Joe Corbett se encargó de cerrar el partido con autoridad para acreditarse su quinto salvamento.

De la Cruz (2-1) cargó con la derrota tras lanzar poco más de seis episodios, en los que permitió dos carreras en una actuación que, pese al resultado, fue competitiva hasta el séptimo inning.

El ataque decisivo inició con base por bolas a Eric Filia y un pelotazo a Yairo Muñoz, lo que obligó al relevo de Carlos Belén, quien además permitió un lanzamiento descontrolado que colocó a los corredores en posición anotadora.

Jeimer Candelario aprovechó el momento con un doble de línea al jardín derecho en conteo completo, remolcando las dos primeras carreras que rompieron el cero en la pizarra.

Más adelante, un toque de sacrificio de Onix Vega movió a Candelario a tercera base, desde donde anotó la tercera carrera tras un elevado de sacrificio de Sergio Alcántara, sellando el marcador final.

Con este panorama, la jornada siguiente presenta duelos determinantes, ya que los Toros reciben a los Leones del Escogido en La Romana, mientras que los Gigantes del Cibao, ya eliminados, visitan a las Águilas en Santiago.

En otro resultado clave de la fecha, los Leones del Escogido derrotaron 5-1 a los Gigantes del Cibao, acercándose de manera definitiva a la Serie Final del campeonato 2025-26.

Con ese triunfo, los escarlatas redujeron a cero su número mágico y aseguraron su clasificación a la final número 30 de su historia dentro de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, consolidándose como el equipo más consistente del Todos contra Todos.

Los actuales campeones nacionales y del Caribe mantienen viva la aspiración de lograr un bicampeonato, hazaña que no consiguen desde las temporadas 2011-12 y 2012-13, reafirmando su tradición ganadora en la pelota invernal.

Con solo tres partidos por disputarse, el Round Robin entra en su fase más intensa, donde cada resultado puede redefinir el panorama y confirmar quién acompañará al Escogido en la disputa por el campeonato.