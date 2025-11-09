Toros del Este rugen en La Romana y escalan al segundo lugar tras vencer a los Leones del Escogido

Con una brillante labor monticular de Aaron Brooks y dos remolques de Mickey Gasper, los Toros contuvieron una reacción tardía de los Leones para imponerse 3-2 en el Estadio Francisco Micheli

Bartolo García

La Romana, R.D. – En un duelo cargado de tensión y estrategias hasta el último out, los Toros del Este derrotaron 3 carreras por 2 a los Leones del Escogido la noche del sábado en el Estadio Francisco Micheli, consolidándose como uno de los equipos más consistentes de la temporada invernal 2025-26.

Con esta victoria, los Toros nivelaron su marca en 7-7, escalando al segundo lugar del torneo, mientras que los Leones, con récord de 6-7, descendieron a la tercera posición, reflejando lo reñida que se mantiene la tabla de clasificación en la actual campaña.

El gran protagonista de la noche fue el receptor Mickey Gasper, quien impulsó dos carreras clave que marcaron la diferencia en el marcador, mientras el abridor Aaron Brooks ofreció una sólida actuación desde el montículo, neutralizando la ofensiva escarlata durante la mayor parte del encuentro.

Brooks lanzó con precisión quirúrgica, combinando velocidad y control para mantener a raya a los bates del Escogido. En seis entradas completas, permitió apenas cinco imparables, ponchó a cuatro bateadores y no concedió bases por bolas, dejando a los Toros en posición de victoria.

La ofensiva taurina logró golpear temprano al abridor escarlata, aprovechando cada oportunidad con corredores en posición anotadora. Gasper, con un doblete productor en la tercera entrada, abrió el marcador, mientras que una línea al jardín central en el quinto episodio amplió la ventaja a favor de los locales.

Los Leones, sin embargo, no se rindieron fácilmente. En la octava entrada, lograron acortar la distancia con un par de carreras impulsadas por batazos consecutivos de Erik González y Pedro Severino, encendiendo la chispa de una rebelión que fue contenida magistralmente por el bullpen de los Toros.

El cerrador Fernando Abad volvió a demostrar por qué es una pieza clave en el relevo romanense, retirando los últimos tres outs con autoridad y asegurando la victoria número siete de los Toros en la temporada.

Con esta actuación, el equipo de La Romana reafirma su buena racha y su capacidad para dominar en casa, consolidándose como una amenaza real en la lucha por la cima del torneo, que sigue liderada por las Águilas Cibaeñas.

En el otro extremo del país, los Gigantes del Cibao se impusieron 7-4 a las Águilas Cibaeñas en un vibrante encuentro celebrado en el Estadio Julián Javier. Johan Rojas y Jake Holton fueron las figuras ofensivas del conjunto francomacorisano, impulsando dos carreras cada uno y encabezando un rally decisivo en el séptimo episodio.

El triunfo permitió a los Gigantes mantener vivas sus aspiraciones de clasificación, colocándose a solo un juego del cuarto lugar, mientras que las Águilas, líderes del torneo, sufrieron su tercera derrota de la temporada, aunque conservan su holgada ventaja con marca de 10-3.

Por su parte, los Tigres del Licey vencieron 5-2 a las Estrellas Orientales en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en un juego donde Francisco Mejía brilló con el madero al conectar tres dobles, convirtiéndose en el primer jugador azul en lograr esa hazaña desde que Ronny Mauricio lo hiciera en 2022.

Mejía, nativo de Baní, fue clave en la victoria de los felinos, quienes mostraron una ofensiva más activa y un pitcheo estable, buscando recuperar terreno en la tabla de posiciones tras un inicio irregular en el campeonato.

La jornada sabatina del torneo invernal LIDOM 2025-26, dedicado a Juan Marichal por la Copa Banreservas, dejó a los fanáticos con emociones intensas y resultados que reafirman el equilibrio competitivo de la liga, donde cada partido puede cambiar drásticamente el panorama.

