Toronto avanza a la Serie de Campeonato tras eliminar a los Yankees

Bartolo García

Nueva York. – Los Azulejos de Toronto hicieron historia este miércoles al vencer 5-2 a los Yankees de Nueva York en el cuarto juego de la serie divisional, asegurando su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana (SCLA) y dejando fuera al conjunto más emblemático de la división.

Con esta victoria en el Yankee Stadium, Toronto cerró la serie 3-1 y confirmó que esta temporada 2025 será recordada como la de su consagración. El equipo canadiense regresa a una instancia decisiva por primera vez desde las campañas de 2015 y 2016, cuando también habían cautivado con su estilo aguerrido.

Bueno, lo de Vladimir Guerrero Jr. ante los Yankees es un ABUSO. Tercer jonrón de la serie para Vladdy. Jonrón de dos carreras para adelantar a Toronto en Yankee Stadium. Qué paternidad. 🥵🥵🤌🏼🔥🔥🔥pic.twitter.com/dL4mIKCr3H — Guillermo Liñares (@guille94) October 8, 2025

El triunfo permite a los canadienses descansar un día en casa, mientras esperan el desenlace del duelo entre los Tigres de Detroit y los Marineros de Seattle, que se definirá en un quinto partido. Toronto aguarda con la confianza de haber superado una de las pruebas más exigentes de la postemporada.

“Este grupo nunca se rinde. Luchamos cada día y estoy muy orgulloso de todos”, declaró George Springer, reflejando el espíritu combativo que ha caracterizado al club a lo largo de la campaña.

El partido decisivo fue abierto por Louis Varland, quien cumplió con 1.1 entradas en blanco para marcar el ritmo. “Este equipo gana de muchas formas distintas, y esta noche lo volvió a demostrar. No es nada nuevo para nosotros”, expresó el lanzador tras el encuentro.

El gran protagonista de la serie volvió a ser Vladimir Guerrero Jr., quien castigó al pitcheo de Nueva York desde el inicio de la eliminatoria. Conectó cuadrangulares en cada uno de los tres primeros juegos, incluyendo un grand slam en el Juego 2, que inclinó la balanza a favor de Toronto.

En el Juego 4 no fue la excepción. Antes de que los Yankees tuvieran su primer turno al bate, Guerrero había adelantado a los Azulejos con un sencillo al jardín derecho que puso el marcador 1-0. Ese golpe de autoridad se convirtió en un mensaje claro: Toronto estaba listo para ganar.

El inicialista, convertido en el alma del equipo, explicó su enfoque sencillo pero eficaz: “Es un lanzamiento a la vez, un hit a la vez. Cuando crees en tus compañeros y en Dios, todo sucede. Puse este año en manos de Dios, y gracias a Él ganamos esta serie”.

Con apenas 26 años, Guerrero Jr. ha asumido el liderazgo que se esperaba de él desde sus primeras temporadas en Grandes Ligas. En esta serie, más que nunca, se erigió como el jugador franquicia que carga con la responsabilidad de llevar a Toronto a lo más alto.

La eliminación de los Yankees marca un punto de inflexión en la División Este de la Liga Americana, donde el dominio histórico del conjunto neoyorquino fue desafiado por un equipo que supo reinventarse y responder en el momento oportuno.

El pase a la Serie de Campeonato no solo representa un logro deportivo, sino también un motivo de orgullo para los fanáticos canadienses, que ven en este plantel la combinación perfecta de juventud, talento y determinación.

Ahora, con la confianza en su punto más alto y con Guerrero Jr. como emblema, los Azulejos se preparan para la siguiente fase, soñando con alcanzar la Serie Mundial y demostrar que este es, efectivamente, su año.

#eljacaguero #MLB #TorontoBlueJays #VladimirGuerreroJr #Yankees