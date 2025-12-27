Tormenta invernal provoca caos aéreo en EE. UU. y afecta viajes de dominicanos en fin de año

Bartolo García

Estados Unidos.– Una fuerte tormenta invernal que afecta a varias regiones de Estados Unidos provocó la cancelación y retraso de más de 1,000 vuelos, generando serias complicaciones en aeropuertos y carreteras en uno de los periodos de mayor movilidad del año, entre Navidad y Año Nuevo.

La situación impacta de manera directa a miles de pasajeros, incluidos dominicanos residentes en Estados Unidos que tenían previsto viajar a la República Dominicana para reunirse con sus familiares durante las festividades de fin de año.

🔴#EstáPasando| La intensa tormenta invernal golpea el noreste de EE. UU.: nieve, aguanieve y bajas temperaturas obligan a cancelar vuelos, complican la movilidad vial y activan estados de emergencia en varias regiones. 🌨️🛣️pic.twitter.com/VIsvrJjgIe — tunotacom (@tunota_com) December 28, 2025

Las regiones más afectadas por el fenómeno climático han sido el noreste del país y la zona de los Grandes Lagos, donde intensas nevadas y bajas temperaturas obligaron a suspender operaciones aéreas y a extremar las medidas de seguridad.

Según datos del servicio de monitoreo FlightAware, al menos 1,500 vuelos fueron cancelados desde la noche del viernes, mientras cientos más registraron retrasos significativos.

En la ciudad de Nueva York, se registraron aproximadamente 10.2 centímetros de nieve desde la noche del viernes hasta la madrugada del sábado, una cifra ligeramente inferior a algunos pronósticos iniciales, pero suficiente para generar interrupciones en el transporte.

A pesar de las cancelaciones, para la mañana del sábado las autoridades reportaron una mejoría gradual en las condiciones, con carreteras y cielos comenzando a despejarse de manera progresiva.

Más de mil vuelos fueron cancelados por la tormenta invernal en EEUU (Joseph Frascati/via REUTERS)

“Definitivamente, la tormenta está amainando, con algo de nevisca en el noreste esta mañana”, explicó Bob Oravec, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, con sede en Maryland.

El especialista indicó que el sistema climático se desplazaba desde el noroeste hacia el sureste, reduciendo paulatinamente su intensidad en las zonas más congestionadas.

No obstante, detalló que en el área metropolitana de Nueva York se registraron acumulaciones superiores a 15 centímetros de nieve en el centro-este de Long Island, mientras que en regiones montañosas como los Catskills se alcanzaron hasta 25 centímetros.

Ante las condiciones adversas, las autoridades instaron a la población a evitar viajes por carretera y a planificar con antelación cualquier desplazamiento. “Los conductores deben monitorear las condiciones y seguir todos los protocolos de seguridad”, advirtieron.

Los principales aeropuertos del área de Nueva York, entre ellos el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y el Aeropuerto LaGuardia, emitieron alertas por nieve a través de redes sociales.

En dichas alertas, publicadas en la plataforma X, las terminales aéreas advirtieron a los pasajeros sobre posibles interrupciones y recomendaron verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a los aeropuertos.

Las cancelaciones han generado preocupación entre viajeros internacionales, especialmente aquellos con conexiones hacia el Caribe y América Latina, debido a la saturación de vuelos en fechas clave.

Aerolíneas y autoridades aeroportuarias informaron que trabajan para reprogramar itinerarios y normalizar las operaciones tan pronto las condiciones climáticas lo permitan.

Mientras tanto, miles de pasajeros permanecen a la espera de nuevas informaciones, con la esperanza de que el clima mejore y les permita llegar a tiempo a sus destinos para cerrar el año junto a sus seres queridos.