Tormenta invernal ‘Fern’ paraliza ciudades de Estados Unidos y genera escenas de desabastecimiento

Pronósticos advierten hielo y nieve sin precedentes, con afectaciones a servicios, transporte y energía

Según reportes de Newsweek y proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), los efectos de la tormenta invernal Fern comenzarán a sentirse desde la noche del jueves 22 de enero, extendiéndose con mayor intensidad hasta el domingo 26.

Los pronósticos oficiales indican que se trata de un fenómeno de alto riesgo, con potencial para provocar acumulaciones históricas de hielo y nieve en una amplia franja del territorio estadounidense.

Entre las ciudades más expuestas figuran Dallas, Atlanta, Charlotte, Oklahoma City y Little Rock, donde se anticipan interrupciones en el suministro eléctrico, severas dificultades en el tránsito vehicular y múltiples cancelaciones de vuelos.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que la combinación de lluvia helada, nieve y vientos fuertes podría generar condiciones extremadamente peligrosas, especialmente en carreteras, puentes y zonas urbanas de alta densidad poblacional.

Foto: ERIK S. LESSER (EFE) | Vídeo: Reuters, AP

El NWS alertó que el hielo acumulado en tendidos eléctricos y árboles aumenta significativamente el riesgo de apagones prolongados, lo que podría afectar a millones de hogares y establecimientos comerciales.

Ante este escenario, gobiernos estatales y locales han comenzado a activar planes de emergencia, que incluyen la habilitación de refugios temporales, el despliegue de brigadas de limpieza vial y el refuerzo de los servicios de atención sanitaria.

Las aerolíneas han anunciado cancelaciones preventivas y ajustes en sus itinerarios, mientras aeropuertos clave del sur y este del país se preparan para operar con restricciones debido a las condiciones climáticas adversas.

El sistema educativo también podría verse impactado, con la suspensión de clases presenciales y la implementación de modalidades virtuales en distritos escolares ubicados en las zonas de mayor riesgo.

De igual manera, supermercados y comercios han registrado un aumento en la demanda de alimentos, agua y productos de primera necesidad, ante la previsión de que la tormenta limite la movilidad durante varios días.

Los servicios de salud se mantienen en alerta máxima, con especial atención a adultos mayores, personas en condición de vulnerabilidad y pacientes que dependen de equipos médicos eléctricos.

Tormenta invernal Fern en Estados Unidos (Foto: Adobe Stock).

Especialistas en meteorología explican que la magnitud de la tormenta Fern responde al avance de una masa de aire ártico hacia el sur, combinada con sistemas húmedos procedentes del Golfo de México.

Las autoridades recomiendan a la población evitar desplazamientos innecesarios, asegurar viviendas, cargar dispositivos electrónicos y contar con provisiones suficientes para varios días.

Asimismo, se exhorta a seguir exclusivamente la información emitida por fuentes oficiales y a respetar las indicaciones de evacuación o resguardo que puedan ser emitidas por los organismos de protección civil.

Con la llegada inminente de la tormenta Fern, Estados Unidos se prepara para uno de los episodios invernales más desafiantes de los últimos años, cuyos efectos podrían impactar de forma significativa la vida cotidiana y la infraestructura crítica del país.