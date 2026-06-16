Tony Peña felicita a Wilhelm Lawrence tras asumir presidencia de las Águilas Cibaeñas

Bartolo García

SANTIAGO.– El director provincial de Deportes de Santiago, Ramón Antonio Peña Rodríguez (Tony), felicitó al recién electo presidente del Consejo Directivo de las Águilas Cibaeñas, Wilhelm Lawrence Riggio, tras su escogencia para encabezar la histórica franquicia de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM).

Peña Rodríguez manifestó sus mejores deseos para la nueva gestión, destacando la importancia del liderazgo que asumirá Lawrence Riggio al frente de una de las organizaciones deportivas más emblemáticas del país. “Felicitamos al nuevo presidente del Consejo Directivo de las Águilas Cibaeñas y le deseamos el mayor de los éxitos, esperando que pueda traer la corona en el próximo campeonato”, expresó.

Wilhelm Lawrence Riggio

El funcionario también extendió sus felicitaciones a los demás integrantes del Consejo Directivo, resaltando el compromiso y la responsabilidad que tendrán en la conducción institucional y deportiva del conjunto aguilucho durante la próxima temporada del béisbol profesional dominicano.

La nueva directiva estará integrada por Iris Margarita Núñez Valerio, vicepresidenta; Víctor Eduardo García Sued, secretario; y Juan Bautista Sánchez Núñez, tesorero. Además, forman parte como vocales Debbie Milagros Lawrence Riggio, Carlos Eduardo Sánchez Peralta, Kristen Agnes Castro Taggart, Lionel García Borrel y Mali Moscoso Finke.

Como asesores del Consejo Directivo fueron designados José Armando Bermúdez, Luis Campos Jorge, Pedro Pérez Bermúdez, Xiomara Dumit, Jhon Sánchez y Rafael Vargas Pimentel, quienes aportarán su experiencia en apoyo a la gestión de la organización.

Asimismo, la institución mantiene como presidentes Ad-Vitam a las reconocidas figuras Winston “Chilote” Llenas, el doctor José Augusto Vega Imbert y Juan Miguel Álvarez Piola, referentes históricos de las Águilas Cibaeñas. Tony Peña reiteró su respaldo a la nueva directiva y expresó su confianza en que el equipo continuará fortaleciendo su legado de éxitos en el béisbol dominicano.