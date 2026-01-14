Tony Berroa llevará la bachata tradicional de República Dominicana a escenarios de Estados Unidos

Bartolo García

El reconocido bachatero Tony Berroa, conocido como “El Solterito del Este”, anunció el inicio de una amplia gira por Estados Unidos a partir del mes de marzo, con la que llevará la esencia de la bachata tradicional dominicana a distintas ciudades del país norteamericano.

La gira se realizará bajo la producción de U-Productions Corp, empresa dirigida por el productor Johanny Ulloa, que asumirá la coordinación y logística de una agenda que promete múltiples presentaciones ante la diáspora dominicana.

El recorrido incluirá importantes plazas del territorio estadounidense, permitiendo que el público disfrute de un repertorio cargado de sentimiento, narrativa popular y el sonido clásico que ha definido la carrera artística de Tony Berroa durante décadas.

Este anuncio llega en uno de los momentos más sólidos de su trayectoria, impulsado por el éxito del tema “Hay Vámonos”, una canción que ha resurgido con fuerza y se ha convertido en una de las más coreadas y solicitadas en sus presentaciones en vivo.

La popularidad de este tema ha fortalecido aún más la conexión del artista con distintas generaciones de seguidores, consolidándolo como una figura vigente dentro de la bachata tradicional.

En República Dominicana, Tony Berroa mantiene una agenda activa que supera las 20 presentaciones mensuales, evidencia del respaldo constante de un público que valora su autenticidad y su fidelidad a las raíces del género.

La gira por Estados Unidos ha generado gran expectativa entre los dominicanos residentes en ciudades como Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Florida y Pensilvania, donde el artista cuenta con una base de seguidores fieles.

Productores vinculados al proyecto aseguran que la demanda anticipada es alta, motivada por el arraigo emocional que la bachata de Tony Berroa mantiene entre los dominicanos que viven fuera del país.

Desde la producción se destacó que la diáspora anhela reencontrarse con la bachata auténtica, aquella que narra historias reales y surge de las vivencias del pueblo.

Con una carrera forjada sobre la constancia y el respeto al género, Tony Berroa se ha mantenido firme en un estilo que prioriza el sentimiento por encima de las modas pasajeras.

Su permanencia en el gusto popular, incluso en un contexto de fusiones y cambios generacionales dentro de la bachata, lo posiciona como una referencia obligada de la música dominicana.

La gira representa también una oportunidad para reafirmar la identidad cultural dominicana a través de la música en escenarios internacionales.

Para contrataciones y reservas en Estados Unidos, los interesados pueden comunicarse con U-Productions Corp, a través de Johanny Ulloa, al número 917-743-5599.

La producción exhortó a promotores y empresarios a separar fechas con antelación, debido a la alta demanda proyectada para esta gira del “Solterito del Este”.