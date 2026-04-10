Tokischa rompe el silencio: “Dejar las drogas y el alcohol me cambió la vida”

Según expresó en la entrevista, en el año 2020 inició un proceso de cambio en su vida, motivado por la necesidad de crecimiento personal y claridad mental. En ese contexto, tomó la decisión de alejarse del consumo de sustancias y del alcohol

“La sobriedad me cambió la vida”, expresó la artista, resumiendo lo que describe como una transformación interna orientada hacia el control personal y el propósito.

Este testimonio presenta otra dimensión de una figura pública que ha sido considerada controversial. Más allá de su imagen mediática, Tokischa proyecta un mensaje de evolución personal que puede resultar significativo para sus seguidores.

Por José Zabala, creador de contenido

New York: En un mundo donde muchas personas luchan en silencio con hábitos que afectan su bienestar, hablar de transformación personal no solo es un acto de valentía, sino también un mensaje de esperanza. En una reciente conversación con Billboard Latin, la artista urbana Tokischa compartió reflexiones sobre su proceso personal y decisiones importantes en su vida.

Tokischa es una de las figuras más influyentes y debatidas de la música urbana dominicana en los últimos años. Cantante, compositora y personalidad mediática, ha logrado posicionarse a nivel internacional con un estilo propio que rompe esquemas tanto en lo musical como en lo estético. Su propuesta artística, cargada de autenticidad, ha generado admiración en algunos sectores y críticas en otros, convirtiéndola en un fenómeno cultural relevante.

En el ámbito musical, se ha destacado en el dembow y el trap, con una actitud que desafía normas tradicionales. Sus colaboraciones con artistas internacionales y su presencia en plataformas digitales han contribuido a proyectar su carrera más allá de la República Dominicana. En la moda, ha construido una identidad visual distintiva, caracterizada por la libertad estética y la ruptura de estereotipos.

Esa misma autenticidad ha generado opiniones divididas dentro de la sociedad dominicana. Mientras algunos sectores cuestionan su estilo y contenido, otros la reconocen como una figura que impulsa el debate cultural y la libertad de expresión.

En medio de esa imagen pública, la artista también ha compartido una faceta más personal. Según expresó en la entrevista, en el año 2020 inició un proceso de cambio en su vida, motivado por la necesidad de crecimiento personal y claridad mental. En ese contexto, tomó la decisión de alejarse del consumo de sustancias y del alcohol.

De acuerdo con sus propias declaraciones, el proceso no ha sido perfecto, pero sí significativo. Ha atravesado momentos de disciplina, así como etapas de reflexión que la llevaron a reafirmar su decisión de priorizar su bienestar. En sus palabras, este cambio ha tenido un impacto positivo en su claridad mental, enfoque y desarrollo personal.

“La sobriedad me cambió la vida”, expresó la artista, resumiendo lo que describe como una transformación interna orientada hacia el control personal y el propósito.

Este testimonio presenta otra dimensión de una figura pública que ha sido considerada controversial. Más allá de su imagen mediática, Tokischa proyecta un mensaje de evolución personal que puede resultar significativo para sus seguidores.

Desde una perspectiva objetiva, su figura refleja un cambio generacional dentro de la cultura urbana. Su impacto radica en su capacidad de generar conversación y representar nuevas formas de expresión artística.

Hoy, según lo compartido en la entrevista, su vida se orienta hacia una etapa de mayor claridad y propósito. Su experiencia pone sobre la mesa un mensaje que trasciende la música: la posibilidad de cambio y crecimiento personal.

La sobriedad, en este contexto, no se presenta como una limitación, sino como una decisión que, según su testimonio, ha contribuido a mejorar su calidad de vida.