Tokischa desata controversia internacional tras sesión fotográfica semidesnuda en iglesia española

Bartolo García

La cantante urbana dominicana Tokischa vuelve a estar en el centro de la polémica tras publicar una serie de imágenes tomadas dentro de una iglesia en San Sebastián, donde aparece semidesnuda como parte de un proyecto audiovisual.

Las fotografías fueron difundidas en redes sociales durante el Viernes Santo, lo que incrementó las críticas debido al simbolismo religioso de la fecha para millones de fieles alrededor del mundo.

En las imágenes, la artista aparece utilizando una tanga y cubriendo su torso con las manos frente a una representación de Jesucristo, lo que generó reacciones encontradas entre seguidores y detractores.

La intérprete explicó que las fotografías forman parte del rodaje de su cortometraje titulado “NO MARGINE”, un proyecto que, según afirmó, busca expresar vulnerabilidad y transmitir un mensaje artístico con significado personal.

“Fue una experiencia única. Espero que la disfruten”, expresó la cantante al referirse al material publicado, defendiendo el enfoque creativo de la producción.

Sin embargo, las imágenes provocaron una ola de críticas en redes sociales, donde muchos usuarios consideraron inapropiado el uso de un espacio religioso para este tipo de contenido.

No es la primera vez que Tokischa enfrenta controversias de este tipo. En 2021, la Fiscalía de La Vega le prohibió el acceso a ese municipio durante un año tras posar de manera similar en un santuario religioso.

En aquel entonces, la acción legal fue impulsada por el entonces alcalde Kelvin Cruz, quien presentó una querella por considerar ofensiva la conducta de la artista en un espacio de valor espiritual.

El nuevo incidente ha reavivado el debate sobre los límites entre la libertad artística y el respeto a las creencias religiosas, especialmente cuando se utilizan escenarios cargados de simbolismo cultural.

Mientras algunos defienden su derecho a expresarse libremente, otros cuestionan el impacto de este tipo de acciones en la sensibilidad colectiva, manteniendo a la artista en el foco de la conversación pública.

Fotos de su instagram