Titular del SNS supervisa construcción de Unidad de Quemados Pediátrica del Robert Reid

El director del Servicio Nacional de Salud, (SNS), doctor Julio Landrón, supervisó este martes los avances en la construcción de la Unidad de Quemados Pediátrica y del edificio de Servicios Múltiples del Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral.

En su visita de inspección, el doctor Julio Landrón conversó con parte del personal encargado de la obra, de quienes recibió los detalles técnicos del desarrollo de los trabajos que avanzan en la etapa de obra gris.

El titular del SNS comunicó a los ingenieros que existe un interés priorizado para que a más tardar agosto de este año la población puede contar con una nueva unidad de quemados pediátrica para brindar atención oportuna y especializada a los más vulnerables.

Destacó que esta nueva Unidad de Quemados Pediátrica está destinada a ofrecer un entorno seguro y especializado para el tratamiento de quemaduras en pacientes pediátricos.

La construcción de la nueva unidad tendrá una inversión de RD$ 447,864,924.27 y contará con una amplia gama de instalaciones y equipos modernos, entre estos: 15 cubículos en la Unidad de Cuidados Intensivos, ocho aislado; ocho habitaciones de internamiento, Laboratorio, Esterilización, tres quirófanos, cuatro camas prequirúrgicas, cuatro camas posquirúrgicas, tres consultorios polivalentes. Igualmente, tendrá su UCI Interna con siete cubículos y habitaciones para madres.

También contará con su propia Emergencia con dos consultorios, cuatro estaciones de cura, áreas de Hidroterapia, cocina y lavandería.

La construcción de la Unidad de Quemados en el Hospital Infantil Doctor Robert Reid Cabral, es una iniciativa de la Oficina de la primera dama, Raquel Arbaje.