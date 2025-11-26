Tiroteo mortal cerca de la Casa Blanca deja dos soldados de la Guardia Nacional fallecidos

Washington, D.C. — La capital estadounidense fue escenario este miércoles de un ataque armado que dejó como resultado la muerte de dos soldados de la Guardia Nacional de Estados Unidos, en un hecho ocurrido en las inmediaciones de la Casa Blanca.

Las autoridades informaron que los militares fueron atacados a tiros mientras se encontraban de servicio en una zona cercana al corazón político del país, generando una amplia respuesta policial y de seguridad federal.

Agentes destacados este miércoles en la zona del tiroteo, en Washington. Mark Schiefelbein (AP)

El incidente provocó conmoción inmediata por su proximidad a una de las áreas más protegidas del mundo, lo que activó protocolos especiales de control en todo el perímetro.

El sospechoso del tiroteo fue detenido tras ser también herido en el enfrentamiento, de acuerdo con reportes oficiales. Se encuentra en estado crítico bajo custodia y enfrenta cargos que podrían derivar en una condena federal severa.

#ÚLTIMAHORA



❗️❗️EL PRIMER COMENTARIO DE TRUMP tras tiroteo contra militares cerca de la Casa Blancahttps://t.co/Ea0i2TW7rW https://t.co/ou70C2o8AR pic.twitter.com/OdDo5zsEHd — RT en Español (@ActualidadRT) November 26, 2025

El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, confirmó que los dos soldados fallecidos pertenecían a la Guardia Nacional de esa entidad y lamentó profundamente el ataque, calificándolo como un acto “horrífico e inadmisible”.

“Estos valientes perdieron la vida al servicio de su país”, expresó Morrisey al tiempo que pidió justicia plena para los responsables del crimen y apoyo para las familias afectadas.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó con firmeza ante la tragedia, asegurando que el autor del ataque “pagará un precio muy alto” por sus acciones.

“El animal que disparó contra los dos miembros de la Guardia Nacional también está gravemente herido, pero eso no evitará que enfrente las consecuencias”, escribió en sus redes sociales.

Dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos murieron tras ser baleados cerca de la Casa Blanca: hay un detenido (REUTERS/Nathan Howard)

Testigos en el área describieron momentos de caos mientras se escuchaban múltiples detonaciones y los equipos de emergencia acudían rápidamente al lugar del ataque.

Las fuerzas del orden mantienen activa la investigación para determinar los motivos del agresor y si actuó solo o como parte de un plan mayor.

Este suceso ha reavivado el debate sobre la seguridad en la capital estadounidense, especialmente en zonas adyacentes a edificios gubernamentales de alto nivel.

El atentado ocurre en un contexto de mayor preocupación por amenazas internas, lo que ha llevado a reforzar la seguridad alrededor de instituciones federales.

Funcionarios locales y federales han expresado su solidaridad con las familias de los soldados, recordando el sacrificio y compromiso de quienes sirven en las fuerzas armadas del país.

El caso continúa bajo investigación y se espera que las autoridades ofrezcan más detalles en las próximas horas sobre el agresor y los avances del proceso judicial.

Con información de actualidad.rt.com y elpais.com