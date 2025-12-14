Tiroteo en la Universidad de Brown deja dos estudiantes muertos y mantiene en alerta a Providence

Un tiroteo ocurrido en las inmediaciones de la Universidad de Brown, en el estado de Rhode Island, dejó al menos dos personas fallecidas y nueve heridas, generando conmoción en una de las instituciones académicas más prestigiosas de Estados Unidos.

URGENTE



PRIMERAS IMÁGENES del presunto autor del tiroteo en la Universidad de Brown https://t.co/zF21FqfyHy



El sospechoso sigue en libertad. https://t.co/A1g0tdLeF3 pic.twitter.com/WazhcD0Zq0 — RT en Español (@ActualidadRT) December 14, 2025

El alcalde de Providence, Brett Smiley, confirmó que las dos víctimas mortales eran estudiantes de la universidad, información que posteriormente fue ratificada por las autoridades académicas de Brown.

El hecho se produjo la tarde del sábado dentro del edificio Barus y Holley, una instalación que alberga aulas y laboratorios de ingeniería y ciencias físicas, ubicada en una zona altamente transitada del campus universitario.

Universidad de Brown después del tiroteo, Providence, Rhode Island, 13 de diciembre de 2025 Mark Stockwell / AP

Según informaron las autoridades, el ataque ocurrió mientras se realizaban exámenes finales, lo que provocó una mayor presencia de estudiantes en el área, pese a tratarse de un fin de semana.

Tras el incidente, la universidad activó de inmediato una orden de confinamiento que se extendió durante toda la noche del sábado y fue levantada a las 5:42 de la mañana del domingo, aunque con restricciones parciales.

En una alerta oficial, la Universidad de Brown informó que la actividad policial continúa en sectores que aún son considerados escenas activas del crimen, por lo que el acceso a determinadas áreas sigue limitado.

Entre los espacios restringidos se encuentran el Minden Hall y varios edificios de apartamentos cercanos, advirtiéndose que quienes salgan de estos lugares no podrán regresar hasta nuevo aviso.

El alcalde Smiley indicó que, aunque el sospechoso no ha sido capturado, por el momento no existe evidencia de amenazas adicionales contra la comunidad universitaria.

No obstante, las autoridades exhortaron a estudiantes, docentes y personal administrativo a mantenerse en resguardo y seguir las instrucciones oficiales como medida de precaución.

El jefe adjunto de la Policía de Providence, Tim O’Hara, describió al sospechoso como un hombre vestido de negro, posiblemente con una máscara gris, de alrededor de 30 años de edad, quien habría huido a pie por una salida lateral.

Hasta el momento, el arma utilizada en el ataque no ha sido localizada, mientras cerca de 400 agentes participan en el amplio operativo de búsqueda desplegado en la ciudad.

Los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios de la zona, y aunque varios se encuentran en estado grave, las autoridades informaron que están estabilizados.

El primer aviso a la policía se recibió alrededor de las 4:05 de la tarde, momento en el que los agentes ingresaron de inmediato al edificio y realizaron una búsqueda sistemática sin lograr localizar al agresor.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó a través de redes sociales que el FBI se encontraba en el lugar y, en un primer mensaje, aseguró que el sospechoso había sido detenido, aunque minutos después rectificó y confirmó que la captura aún no se ha producido.

La tragedia ha generado reacciones de consternación a nivel nacional, reabriendo el debate sobre la seguridad en los campus universitarios y el control de armas en el país.

Con información del elpais.com y actualidad.rt.com