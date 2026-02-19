“Tiempo y Forma” lleva la historia de la arquitectura dominicana a la gran pantalla

Santo Domingo.- El documental “Tiempo y Forma” se estrena en salas de cine del país como una obra que explora la evolución, los desafíos y el legado de quienes han dado forma al paisaje urbano y turístico de la República Dominicana.

La arquitectura dominicana cuenta, por primera vez, con un retrato audiovisual concebido desde la mirada de sus propios protagonistas, una propuesta que trasciende el recuento histórico para convertirse en reflexión sobre identidad, ciudad y memoria colectiva.



Más que un recorrido histórico, la producción propone una mirada comprensiva a la importancia, alcance, retos y logros de la labor arquitectónica en la República Dominicana. En un contexto de crecimiento urbano acelerado y expansión de polos turísticos, el documental busca poner en valor la dimensión cultural, social y económica de la arquitectura, dejando un registro que sirva de referencia para futuras generaciones.



El filme reúne los testimonios de más de 40 arquitectos dominicanos, entre ellos Rafael Selman, Alejandro Marranzini (Sancochito), Mariví Bonilla, Roberto Rijo, Marcelo Alburquerque y Antonio Segundo Imbert, cuyas voces ofrecen una mirada plural sobre los aciertos, retos y aprendizajes que han marcado el desarrollo arquitectónico del país. La narrativa se apoya en los propios espacios y edificaciones que forman parte de esa historia, integrando memoria, análisis y proyección de futuro.



“Entendimos que la historia de la arquitectura dominicana debía ser contada por quienes la han construido. Este proyecto es también una reivindicación del arquitecto dentro de la cadena profesional y productiva del país”, afirma Daniel Pons, productor ejecutivo del documental.



Por su parte, Miguel Yarull, escritor y codirector del filme, explica que la intención fue trascender el ámbito estrictamente académico: “Quisimos realizar una obra que conectara no solo con la comunidad profesional, sino con cualquier persona que valore el diseño, la ciudad y el quehacer artístico nacional”.



La producción está a cargo del arquitecto Daniel Pons y Nelson González, bajo la dirección de Miguel Yarull y Francisco Valdez. Tiempo y Forma se encuentra actualmente en cartelera en Caribbean Cinemas Downtown Center y Plaza Internacional en Santiago.



Con este estreno, el cine documental dominicano suma una propuesta que dialoga con la ciudad, el patrimonio y la identidad, invitando al público a mirar con otros ojos los espacios que habita cada día.