The Tequila Event Christmas Edition: Spirits Sessions presenta una experiencia navideña con sus mejores tequilas y mezcales

SANTO DOMINGO. – Spirits Sessions celebró este año una edición especial de The Tequila Event, transformando su reconocida experiencia sensorial en una velada temática de Navidad que combinó tradición mexicana, espíritu festivo y la elegancia que caracteriza a la plataforma desde su fundación.

Con una ambientación inspirada en la temporada navideña —luces cálidas, detalles artesanales y un concepto diseñado para evocar celebración y cercanía— los asistentes disfrutaron de una noche dedicada a los tequilas y mezcales más destacados, presentados cócteles de autor creados por las distintas marcas participantes en el evento.

“Este año quisimos incorporar el encanto de la Navidad a una de nuestras experiencias más esperadas. The Tequila Event Christmas Edition celebra lo mejor de México desde una mirada festiva, donde cada detalle está pensado para sorprender y conectar a nuestros invitados”, afirmó Leonardo Del Monte, de Spirits Sessions.

Durante la velada, se presentaron diversas versiones en ediciones limitadas como también marcas exclusivas para degustar en el evento que aún no se encuentran en el mercado dominicano, acompañados de propuestas gastronómicas especialmente curadas para armonizar con los aromas y perfiles de cada destilado. La música en vivo, la decoración temática y una atención personalizada completaron una noche diseñada para el disfrute sensorial.