The New Mambo se consolida en la música típica y anuncia gira internacional

Bartolo García

La agrupación dominicana The New Mambo continúa afianzando su posición en el merengue típico, manteniéndose durante casi 18 años en el gusto del público tanto en República Dominicana como en el extranjero.

Con una trayectoria marcada por la constancia y la conexión con sus seguidores, la banda ha logrado consolidarse como una de las propuestas más sólidas dentro del género, destacándose por su respeto a las raíces musicales y su evolución artística.

Su más reciente tema, “La Silla Eléctrica”, ha sido clave en este nuevo impulso, posicionándolos nuevamente en emisoras, tarimas y plataformas digitales, donde han recibido una notable aceptación del público.

El proyecto es liderado por José Osvaldo Arias, conocido artísticamente como Moda Güira, quien ha sido fundamental en la identidad de la agrupación y en su apuesta por mantener la calidad musical.

Gracias al respaldo constante de sus seguidores, The New Mambo anunció una gira por Estados Unidos para este 2026, con presentaciones dirigidas a la diáspora dominicana y a los amantes del merengue típico.

Esta gira representa una nueva oportunidad para expandir su música a nivel internacional, llevando su energía y estilo característico a diferentes ciudades del territorio norteamericano.

Con casi dos décadas de carrera, la agrupación demuestra que la disciplina, el talento y la fidelidad a su esencia continúan siendo claves para mantenerse vigente en la industria musical.