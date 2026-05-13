The Caribbean Gold Coast Awards prepara una edición de lujo que reunirá a las grandes figuras del turismo en Puerto Plata

Puerto Plata, RD. – Los preparativos de los The Caribbean Gold Coast Awards avanzan con grandes expectativas para una edición que promete convertirse en una de las celebraciones más exclusivas y memorables del sector turístico y empresarial de la República Dominicana.

La coordinación del evento estará a cargo de Rigoberto Smith, reconocido por su experiencia en la organización de importantes actividades sociales y corporativas, mientras que la producción general será dirigida por Celine Medrano, quien tendrá la responsabilidad de desarrollar cada detalle de una noche concebida para el lujo, la elegancia y el reconocimiento de las principales figuras del turismo y la hospitalidad.

La gala, organizada por Nice dominicana y The Caribbean Gold Coast Magazine, proyecta reunir a líderes hoteleros, empresarios, ejecutivos turísticos, inversionistas y personalidades destacadas del Caribe en una espectacular “Fiesta de Blanco”, concepto central de esta nueva edición.

Los organizadores aseguraron que esta entrega contará con un montaje innovador, presentaciones artísticas, experiencias exclusivas y una producción de alto nivel, consolidando los The Caribbean Gold Coast Awards como una de las plataformas de reconocimiento turístico más importantes de la región.

“El objetivo es ofrecer una experiencia inolvidable, donde se combine el reconocimiento al liderazgo turístico con una celebración elegante y moderna que destaque la esencia del Caribe”, expresaron los organizadores.

La actividad promete superar las expectativas de sus ediciones anteriores y convertirse en una noche histórica para la industria turística dominicana.