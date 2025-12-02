Tesorería Nacional pone en ejecución su Plan Estratégico Institucional 2025-2028

Santo Domingo.- La Tesorería Nacional (TN) puso en ejecución su Plan Estratégico Institucional (PEI) para el período 2025-2028, en el que proyecta seguir convirtiendo la institución hacia una tesorería con una gestión de caja activa que permita cumplir de manera eficiente y transparente la administración de la liquidez de los compromisos del Tesoro, y de esta manera contribuir a la garantía de la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Este plan constituye la herramienta de gestión, que permitirá apoyar la toma de decisiones para ser el camino a seguir en el entorno actual y en el desarrollo de procesos innovadores, como la Inteligencia Artificial en los procesos de gestión pública en materia de tesorería, para lograr mayor eficiencia y calidad en las funciones como Órgano Rector del Sistema de Tesorería, así como en el quehacer institucional, indicó a través de un comunicado el Tesorero Nacional, Luis Rafael Delgado Sánchez.

Destacó que la TN busca contar con una visión sistémica que garantice el desarrollo de procesos dinámicos y armónicos para la toma de decisiones, basándose en los diagnósticos y análisis de situación de la realidad institucional y la visión de futuro.

“La Tesorería Nacional se encuentra dedicada a garantizar el cumplimiento de estos compromisos asumidos, que reflejan la misión y visión definidas, enmarcadas en los valores institucionales que nos representan”, indicó el funcionario.

Delgado Sánchez precisó además que el Plan Estratégico Institucional 2025-2028 contempla como pilares la innovación tecnológica y excelencia operativa integral, fortalecimiento institucional basado en una cultura de excelencia y mejoramiento continuo, así como programación de caja activa.

También seguir centralizando los recursos, a fin de optimizar los balances disponibles de caja y reducir el financiamiento de corto plazo, para solventar las políticas públicas que impulsen el bienestar de la República Dominicana, así como consolidar el Calendario de Pago del Tesoro, entre otros, agregó.

Afirmó el Tesorero Nacional que la presentación del PEI 2025-2028 se enmarca dentro de la Reforma de Modernización de la Administración Pública impulsada por el presidente Luis Abinader desde que asumió la Presidencia de la República.

Señalo que en ese sentido el plan de trabajo recoge las grandes aspiraciones de la institución, que está alineado a la Planificación Estratégica del Ministerio de Hacienda y Economía. “Una vez más, la Tesorería Nacional da muestra de su compromiso con la ciudadanía, de administrar eficientemente los recursos dispuestos en el Tesoro para que llegue a cada rincón, las medidas de política de la presente gestión”, finalizó Luis Rafael Delgado Sánchez.