Tesorería Nacional paga más de 104 millones de pesos a pequeños productores agropecuarios por deudas de varios años que debía Inespre

Santo Domingo: Más de 104 millones de pesos pagó la Tesorería Nacional (TN) de deudas pendientes de varios años que tenía el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) con pequeños productores agropecuarios, informó el Tesorero Nacional.

Luis Rafael Delgado Sánchez precisó que por instrucciones del Presidente de la República se procedió a honrar esos compromisos financieros, lo que demuestra el nivel de transparencia y de cumplimiento de la presente administración.

“Nosotros le hemos convocado a nuestra institución para pagarle la deuda que el Estado Dominicano tenía con ustedes desde hace varios años y tan pronto el honorable señor Presidente de la República, Luis Abinader Corona me instruyó asumir la liquidación de la deuda, lo hicimos en un tiempo record”, dijo el funcionario previo a la entrega de los cheques de cada uno de los beneficiados.

Los productores que recibieron sus pagos de la Tesorería Nacional por compromisos contraído anteriormente por el Inespre fueron Prado del Campo SRL, RD$56.5 millones de pesos, Ramón Beato Castaño, RD$14.3 millones de pesos, M&CRD SRL RD$10.9 millones de pesos.

También Mario José Imbert, RD$ 8 millones de pesos, Fernando Garrido CXA, RD$ 5.8 millones, Frankin Ramírez de los Santos, RD$5.5 millones de pesos, José Manuel de la Rosa Reyes, RD$2.5 millones de pesos. Productora Agropecuaria Me, RD$1.4 millones, Félix María Florentino, RD$ 840 mil pesos, Eladio Serafín Coronado, RD$747 mil pesos, Ricardo Almanzar Pérez, RD$ 735 mil pesos, Ramón Emilio Serrata, RD$619 mil pesos, entre otros.

El total de erogación fue de RD$104 millones 279 mil 090 pesos, distribuidos a 39 pequeños agricultores de diferentes partes del país.

Los beneficiarios son productores de habichuelas, pollos, ajos, cerdos, arroz, plátanos, huevos y banano, dijo la institución.

“Sabemos la importancia y el rol que ustedes juegan en la economía de sus provincias y en los consumidores dominicanos, y consciente de eso hemos hecho el mayor esfuerzo para que ustedes puedan tener sus pagos a tiempo y puedan honrar sus compromisos con sus suplidores y empleados”, agregó Delgado Sánchez.

Los productores que recibieron los cheques agradecieron al Presidente de la República, Luis Abinader, y al Tesorero Nacional, Luis Rafael Delgado Sánchez, por la pronta respuesta en el cumplimiento de esas deudas, finaliza la nota de prensa.