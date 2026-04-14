Tesorería Nacional moderniza SIRITE para optimizar pagos del Estado

Bartolo García

La Tesorería Nacional de la República Dominicana relanzó el Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE) con nuevas funcionalidades orientadas a mejorar la eficiencia, transparencia y rapidez en la gestión de los pagos de servicios públicos.

El anuncio fue realizado por el tesorero nacional, Luis Rafael Delgado Sánchez, durante un taller dirigido a técnicos de instituciones públicas, donde explicó los avances incorporados a esta plataforma digital.

Entre las principales innovaciones se destaca la integración del modelo de interoperabilidad SIRITE-bancos, que permitirá a los usuarios realizar pagos a través de diferentes canales bancarios, comenzando con el Banco de Reservas de la República Dominicana como primera entidad en implementar este sistema.

El funcionario indicó que esta herramienta complementa el actual sistema de pagos con tarjetas, facilitando a los contribuyentes un acceso más ágil y diversificado para cumplir con sus obligaciones.

Asimismo, informó que se ha incorporado una pasarela de pagos administrada por el Ministerio de Hacienda, lo que permitirá interactuar con múltiples procesadores y métodos de pago de manera centralizada.

Otra de las novedades es el sistema de Envío Automático de Validación de Pagos, conocido como Callback, que notificará a las instituciones en tiempo real cuando una transacción haya sido completada exitosamente.

También se integró una alerta de posibles pagos duplicados, que advierte al usuario si ha realizado una transacción similar en las últimas 72 horas, permitiéndole decidir si continúa o no con el proceso.

El relanzamiento incluyó además el rediseño del portal y la incorporación de un tablero de monitoreo que facilita el seguimiento de los procesos de recaudación por parte de las instituciones.

Durante la actividad, Delgado Sánchez exhortó a los ciudadanos a utilizar esta plataforma digital, destacando que permite ahorrar tiempo y costos de traslado, además de garantizar mayor control, transparencia y acceso oportuno a la información financiera del Estado.