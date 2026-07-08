Teodoro Tejada responde a dirigente de Fuerza del Pueblo y defiende avances del programa de agua potable y saneamiento

Bartolo García

El ingeniero Teodoro Tejada, expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), respondió a las declaraciones del exdirector de CORAASAN, Hamlet Otañez, quien además es dirigente nacional del partido de oposición Fuerza del Pueblo (FP), al considerar que sus cuestionamientos sobre el Programa de Modernización para el Sector de Agua Potable y Saneamiento (APS) carecen de fundamento técnico y desconocen el funcionamiento del esquema de financiamiento bajo el cual se ejecuta la iniciativa.

Tejada explicó que el programa forma parte de la política de agua potable y saneamiento impulsada por el presidente Luis Abinader y es ejecutado por el Ministerio de Hacienda y Economía, en coordinación con INAPA, INDRHI, CORAASAN y CORAAVEGA. Precisó que el proyecto cuenta con un financiamiento de US$250 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), con un período de gracia de cinco años y fecha límite de desembolso hasta el 31 de diciembre de 2027.

El expresidente del CODIA destacó que esta iniciativa constituye la primera operación financiada por el Banco Mundial en la República Dominicana bajo la modalidad Programa por Resultados (PforR), un mecanismo que condiciona los desembolsos al cumplimiento de metas previamente verificadas y no únicamente a la ejecución de recursos. A su juicio, ahí radica la principal confusión en los señalamientos formulados por Otañez.

Asimismo, sostuvo que una Misión de Revisión de Medio Término realizada entre el 20 y el 23 de abril de 2026 confirmó que el programa mantiene plena vigencia estratégica y continúa alineado con el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028, el Plan Hidrológico Nacional 2025-2045 y el Pacto del Agua 2021-2036, orientados a ampliar la cobertura de agua potable y fortalecer la eficiencia operativa de las instituciones del sector.

Tejada señaló que la evaluación concluyó que INAPA, CORAASAN y CORAAVEGA presentan avances sostenidos en materia de gobernanza, planificación institucional, presupuestos e informes financieros, con altas probabilidades de alcanzar las metas previstas. Añadió que el Gobierno busca elevar la cobertura de agua potable hasta el 100 % para el año 2028, además de incrementar la capacidad de recaudación del sistema.

En cuanto a la ejecución financiera, indicó que al 30 de abril de 2026 el programa había desembolsado US$59.11 millones, equivalentes al 23.6 % del financiamiento total, mientras que la misión técnica proyecta alcanzar US$98.5 millones, es decir, el 43 % del programa, sustentado en resultados ya comprobados. Agregó que, aun después de completar las transferencias previstas inicialmente, las instituciones han continuado ejecutando acciones con recursos propios y del presupuesto nacional para garantizar el cumplimiento de los objetivos.

Finalmente, Tejada afirmó que medir el desempeño del programa únicamente por el nivel de desembolsos “carece de fundamento técnico”, debido a que el modelo PforR se basa en el cumplimiento de resultados verificables. Sostuvo que el Programa de Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento ha fortalecido la institucionalidad, promovido una cultura de eficiencia en las entidades prestadoras y continuará generando beneficios para el sistema de agua potable y saneamiento de la República Dominicana.