Teodoro Tejada resalta impacto histórico de la Línea 2C del Metro y felicita a Abinader por transformar la movilidad en el Gran Santo Domingo

Bartolo García

El ingeniero Teodoro Tejada, expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), felicitó al presidente Luis Abinader por la inauguración de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que conecta a Los Alcarrizos con el resto del sistema de transporte masivo.

Tejada calificó la obra como un paso trascendental en la historia de la movilidad urbana del Gran Santo Domingo, destacando que por primera vez se ofrece una solución ágil, segura y de calidad a comunidades que durante décadas enfrentaron largas horas de traslado.

El ingeniero subrayó que la nueva línea beneficiará directamente a sectores como Pedro Brand, Pantoja, Los Alcarrizos y numerosos barrios aledaños, permitiendo que más de un millón de personas accedan a un sistema de transporte moderno e interconectado.

Explicó que la conectividad del metro permitirá a los usuarios trasladarse con un solo pasaje hacia puntos estratégicos como Villa Mella, Santo Domingo Este y otras zonas del Distrito Nacional, reduciendo costos y mejorando la calidad de vida de miles de familias trabajadoras.

Tejada afirmó que esta infraestructura no debe verse como una obra aislada, sino como un componente clave del desarrollo social, al facilitar el acceso al empleo, la educación y los servicios básicos.

En respuesta a críticas técnicas surgidas durante la construcción, el expresidente del CODIA defendió la solidez estructural del proyecto, asegurando que cumple con los más altos estándares de ingeniería moderna y diseño antisísmico.

Detalló que las columnas, pilotes y viaductos fueron construidos con hormigón armado de alta resistencia, sometidos a pruebas de integridad estructural como lo exige la normativa internacional.

Indicó que algunos detalles visuales observados durante la obra correspondían a procesos normales de revestimiento y acabado, los cuales se corrigen con morteros especializados de alta durabilidad, sin comprometer la seguridad.

Tejada resaltó además la participación de empresas dominicanas de alto prestigio y de una nueva generación de ingenieros que están fortaleciendo la capacidad técnica nacional.

Valoró de forma positiva la supervisión profesional y el acompañamiento técnico que garantizó calidad, transparencia y cumplimiento de los estándares constructivos en cada etapa del proyecto.

Recordó que como coordinador de evaluaciones técnicas del metro en años anteriores, el CODIA comprobó la robustez de las primeras líneas, las cuales han operado sin colapsos ni fallas estructurales.

En ese sentido, afirmó que la Línea 2C mantiene ese mismo nivel de excelencia, lo que garantiza su funcionamiento seguro a largo plazo.

Tejada elogió la decisión del presidente Abinader de dar continuidad a la obra sin detenerla por razones políticas, priorizando el bienestar colectivo sobre intereses particulares.

Finalmente, aseguró que esta inauguración representa un legado de infraestructura moderna para el país y un ejemplo de cómo la inversión pública bien ejecutada puede transformar la vida de la población, cerrando brechas históricas de desigualdad en el acceso al transporte.