Teodoro Tejada resalta cumplimiento de Abinader en reducción del déficit habitacional

Bartolo García

El ex presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Teodoro Tejada, destacó que el gobierno del presidente Luis Abinader ha cumplido de manera efectiva la promesa realizada durante la campaña electoral de reducir el déficit habitacional del país.

Tejada señaló que, de acuerdo con los compromisos establecidos en el programa de gobierno 2020-2024, la actual administración logró disminuir el déficit habitacional de 2.1 a 1.4, mediante la construcción de más de 10 mil soluciones habitacionales durante los primeros cinco años de gestión.

El reconocido profesional de la ingeniería explicó que este avance constituye uno de los logros sociales más relevantes del actual período gubernamental, al impactar directamente en la calidad de vida de miles de familias dominicanas.

En ese sentido, Tejada atribuyó gran parte de estos resultados a la labor desarrollada por el ingeniero Carlos Bonilla, quien estuvo al frente del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones.

De acuerdo con el ex presidente del CODIA, la gestión de Bonilla se caracterizó por una planificación técnica eficiente, una correcta ejecución presupuestaria y un enfoque claro en la reducción del déficit habitacional histórico del país.

Tejada resaltó además que otro de los aspectos más relevantes de la administración de Bonilla fue el fortalecimiento de la seguridad en las edificaciones, un elemento esencial para prevenir accidentes estructurales en infraestructuras públicas y privadas, como los ocurridos en décadas pasadas.

Indicó que la modernización de normativas constructivas y la supervisión técnica rigurosa han contribuido a elevar los estándares de calidad en el sector de la construcción, garantizando mayor protección para los ciudadanos.

El empresario de la construcción subrayó que, gracias a estas políticas, miles de dominicanos hoy cuentan con viviendas nuevas o mejoradas, adquiridas a través de programas de subsidios estatales que cubren cerca del 50 % del valor total de las soluciones habitacionales.

A su juicio, estos subsidios han sido determinantes para facilitar el acceso a la vivienda propia a sectores de ingresos bajos y medios, que históricamente enfrentaban grandes dificultades para insertarse en el mercado inmobiliario formal.

Tejada calificó como “encomiable” el trabajo realizado en la construcción de infraestructuras complementarias como escuelas y hospitales, integradas a los proyectos habitacionales, lo que contribuye a la creación de comunidades más dignas y funcionales.

Asimismo, destacó la modernización de los procesos institucionales dentro del MIVHED, lo que permitió una mayor transparencia y eficiencia en la ejecución de los proyectos de vivienda.

El ingeniero consideró como un “hecho memorable” que durante la gestión de Bonilla se alcanzara un récord histórico con la construcción de más de 21 mil viviendas a nivel nacional.

Agregó que, de manera paralela, se logró la reconstrucción de cerca de 50 mil viviendas a través del programa Dominicana se Reconstruye, beneficiando a familias que residían en condiciones precarias.

Tejada enfatizó que la entrega de estas viviendas se realizó acompañada de sus respectivos títulos de propiedad, un paso fundamental para garantizar seguridad jurídica y estabilidad patrimonial a los beneficiarios.

Finalmente, el ex presidente del CODIA sostuvo que los avances alcanzados en materia habitacional confirman que el gobierno del presidente Abinader ha cumplido con uno de sus compromisos sociales más sensibles, sentando bases sólidas para continuar reduciendo el déficit habitacional en los próximos años.