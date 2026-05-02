Salud Pública intensifica controles y clausura más de 500 centros por irregularidades

Bartolo García

Santo Domingo.– El Ministerio de Salud Pública informó el cierre de 501 establecimientos de salud y servicios estéticos a nivel nacional, como resultado de operativos de inspección realizados desde 2024 hasta abril de 2026, por incumplimientos a la Ley General de Salud 42-01 y otras normativas vigentes.

Según los reportes oficiales, las clausuras se distribuyen en 281 centros cerrados en 2024, 177 en 2025 y 43 en lo que va de 2026, evidenciando un aumento sostenido en las acciones de vigilancia sanitaria en todo el país.

Las autoridades explicaron que muchas de estas intervenciones se produjeron tras detectar irregularidades que ponían en riesgo la seguridad de los usuarios, destacándose que una gran parte de los establecimientos operaba sin licencia de habilitación o con permisos vencidos.

Entre los centros clausurados figuran clínicas, consultorios médicos y odontológicos, laboratorios clínicos, bancos de sangre, centros de diagnóstico por imágenes, establecimientos de medicina estética y estudios de tatuajes, ubicados en distintas provincias como Santo Domingo, Puerto Plata, La Altagracia, San Pedro de Macorís y Monseñor Nouel.

De acuerdo con los informes técnicos, las principales causas de cierre incluyen violaciones a la normativa sanitaria, modificaciones estructurales no autorizadas, prestación de servicios fuera de la cartera aprobada, así como denuncias por irregularidades e incluso casos bajo investigación relacionados con fallecimientos.

El Ministerio destacó que en abril de 2026 se ejecutaron clausuras recientes, entre ellas establecimientos como Aplas American Plastic Surgery y Clideme, por incumplimientos en manejo de desechos, realización de procedimientos no autorizados y alteraciones de infraestructura sin los permisos correspondientes.

También fueron intervenidos centros como Anatómica de Trasplante Capilar, en La Romana, por operar con personal extranjero sin autorización, y la Clínica Guzmán, en Jacagua, donde se ordenó el cierre del quirófano por no cumplir con las condiciones requeridas. Asimismo, se clausuraron varios bancos de sangre por operar sin habilitación.

La institución precisó que en más del 80 % de los casos se aplicó el cese de servicios acompañado de citaciones, mientras que otros centros recibieron plazos para regularizar su situación. Salud Pública reiteró que estas acciones buscan fortalecer la vigilancia sanitaria y garantizar servicios de calidad, exhortando a los prestadores a cumplir con las normas establecidas.