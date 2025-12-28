Teodoro Tejada llama a respaldar gestión de CORAASAN ante avería en Sabana Iglesia

Bartolo García

Santiago.– El ex presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Teodoro Tejada, consideró necesario brindar el apoyo institucional y técnico requerido al ingeniero Andrés Cueto, director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), tras el colapso de una tubería matriz ocurrido en Sabana Iglesia.

Tejada sostuvo que, frente a una situación de esta magnitud, es fundamental reconocer y respaldar el esfuerzo que se viene realizando para restablecer el servicio de agua potable a miles de ciudadanos afectados.

El ex titular del CODIA afirmó que las brigadas técnicas y el equipo directivo de CORAASAN han demostrado compromiso y capacidad de respuesta, trabajando de manera continua para corregir la avería en el menor tiempo posible.

A su juicio, se trata de una labor compleja que requiere coordinación interinstitucional, recursos especializados y decisiones oportunas para mitigar el impacto social generado por la interrupción del servicio.

En ese contexto, Tejada planteó la necesidad de que la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, que entrará en vigencia el 25 de enero de 2026, contemple disposiciones claras para atender este tipo de emergencias.

El ingeniero consideró que el reglamento de dicha ley debe establecer que reparaciones como la ocurrida en Sabana Iglesia sean tratadas como casos de emergencia, permitiendo su contratación directa.

Recordó que este mecanismo estaba contemplado en el artículo 7, literal c, del derogado Reglamento 490-07, el cual facultaba respuestas más ágiles ante eventos imprevistos que afectan servicios esenciales.

Para Tejada, recuperar ese enfoque permitiría ofrecer soluciones más rápidas y eficaces a comunidades que, como en este caso, quedan sin acceso a un recurso vital como el agua potable.

El ex presidente del CODIA explicó que la naturaleza de este tipo de averías no admite largos procesos burocráticos, ya que cada día de retraso incrementa el impacto social y económico sobre la población.

Indicó que la rotura de la tubería matriz representa un evento técnico de alta complejidad, que exige decisiones inmediatas y respaldo institucional pleno.

Se recuerda que el colapso de una tubería de 60 pulgadas del Acueducto Cibao Central provocó daños a cuatro viviendas en la zona.

Asimismo, la avería dejó sin servicio de agua aproximadamente al 80 % de los usuarios del sistema, afectando de manera directa a miles de familias de la región.

Tejada enfatizó que, ante escenarios como este, la prioridad debe ser la protección de la comunidad y la rápida restitución de los servicios básicos.

Finalmente, reiteró su llamado a respaldar la gestión de CORAASAN y de su director, Andrés Cueto, destacando que el enfoque debe centrarse en la solución técnica y en el bienestar de la población afectada.