Teodoro Tejada destaca solidez estructural y transparencia en construcción de la Línea 2C del Metro

Bartolo García

El ingeniero Teodoro Tejada, expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), resaltó la importancia y robustez estructural de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, al asegurar que se trata de una obra construida bajo altos estándares de calidad y seguridad.

Tejada explicó que esta extensión del sistema de transporte masivo, que conecta desde la estación María Montez en el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta Los Alcarrizos, fue desarrollada por empresas e ingenieros dominicanos de amplia trayectoria técnica.

Indicó que la construcción contó con dirección y supervisión especializada, lo que permitió garantizar una infraestructura sólida y confiable, capaz de responder a las exigencias del crecimiento urbano y de la movilidad moderna.

El exdirigente gremial recordó que, como muestra de transparencia, el entonces director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), ingeniero Rafael Santos, solicitó una auditoría forense al CODIA para validar la calidad de la obra.

Señaló que una comisión técnica del colegio profesional sostuvo reuniones con los responsables del proyecto, quienes ofrecieron explicaciones detalladas sobre los procesos constructivos, materiales utilizados y criterios de seguridad aplicados.

Tejada afirmó que este procedimiento evidenció el compromiso institucional con la excelencia y despejó cualquier duda sobre la solidez de la Línea 2C, reafirmando la confianza en el trabajo realizado.

Posteriormente, con la llegada de una nueva administración en la OPRET, se dio continuidad a evaluaciones técnicas a través de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE), fortaleciendo aún más los controles de calidad.

Para el expresidente del CODIA, la combinación de auditorías técnicas y supervisión especializada demuestra que la obra cumple con los parámetros de seguridad exigidos a nivel nacional e internacional.

En ese mismo contexto, el presidente Luis Abinader aseguró que la Línea 2C reúne todas las recomendaciones de los especialistas y está preparada para ofrecer un servicio seguro y eficiente a la población.

El mandatario ofreció estas declaraciones durante la presentación de los avances de la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático, celebrada en el Palacio Nacional.

Abinader enfatizó que las evaluaciones estructurales confirmaron que la obra está en óptimas condiciones para iniciar operaciones y contribuir significativamente al fortalecimiento de la movilidad urbana en Santo Domingo Oeste.

Asimismo, extendió una invitación a la ciudadanía para participar en el recorrido inaugural de la nueva extensión del Metro, programado para el día 24 a las 4:00 de la tarde.

El jefe de Estado explicó que durante esta fase inicial el servicio operará de manera gratuita como período de prueba hasta Semana Santa, antes de pasar a su funcionamiento regular.

Tanto Teodoro Tejada como las autoridades gubernamentales coincidieron en que la Línea 2C representa un paso trascendental en el desarrollo del transporte público, mejorando la conectividad, reduciendo tiempos de desplazamiento y elevando la calidad de vida de miles de ciudadanos.

Con esta nueva infraestructura, el país continúa avanzando hacia un sistema de movilidad más moderno, seguro y sostenible, respaldado por planificación técnica, transparencia institucional y visión de futuro.

#eljacaguero #Linea2CMetro #MetroDeSantoDomingo #TeodoroTejada #CODIA #LuisAbinader #Infraestructura #TransporteMasivo #DesarrolloUrbano #MovilidadSostenible