TENÚ entra al Top 3 gastronómico de Santiago y consolida su propuesta de alta cocina

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El restaurante TENÚ fue reconocido como uno de los tres mejores restaurantes de Santiago de los Caballeros por la prestigiosa Guía Macarfi, consolidándose como una de las principales referencias de la alta cocina dominicana contemporánea.

Bajo la dirección del chef Gabriel Tejada y la cofundadora Stefanía González, TENÚ alcanzó el puesto número tres dentro de la clasificación gastronómica, destacándose por su propuesta creativa, moderna y profundamente conectada con los productos locales.

Este importante reconocimiento resalta la calidad de su oferta culinaria, caracterizada por una cocina de autor que combina técnica, innovación y una fuerte identidad dominicana, logrando conquistar tanto a comensales locales como a visitantes nacionales e internacionales.

Stefanía González y Chef Gabriel Tejada

Desde su apertura, el restaurante ha apostado por brindar una experiencia integral donde cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado, desde la presentación de los platos hasta el servicio y la ambientación, creando una propuesta gastronómica única dentro de la ciudad.

“Estar dentro del Top 3 es un honor que recibimos con profunda gratitud. Lo más importante es agradecer a Dios por permitirnos seguir construyendo este camino, a nuestro equipo que hace esto posible todos los días, y a cada persona que se sienta en nuestra mesa”, expresó Gabriel Tejada, chef y fundador de TENÚ.

El reconocimiento también fortalece la proyección de Santiago como un destino gastronómico de primer nivel, impulsado por una nueva generación de restaurantes que elevan la cocina local y posicionan la ciudad dentro de los principales circuitos culinarios del país.

Con este logro, TENÚ reafirma su compromiso con la excelencia, la creatividad y el fortalecimiento de la identidad gastronómica dominicana, apostando por una cocina que emociona, sorprende y deja una experiencia memorable en cada visita.

Ubicado en La Moraleja, Santiago de los Caballeros, TENÚ continúa consolidando su propuesta como un espacio donde cada plato cuenta una historia sobre el entorno, la naturaleza y los productores locales, promoviendo una cocina honesta que conecta directamente con las raíces dominicanas.