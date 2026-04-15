Tensión en el Golfo: superpetrolero iraní desafía sanciones y atraviesa Ormuz

Un superpetrolero iraní sancionado por Estados Unidos logró cruzar el estratégico Estrecho de Ormuz sin interrupciones, en un movimiento que incrementa la tensión geopolítica en la región del Golfo Pérsico.

De acuerdo con reportes de la agencia Fars, la embarcación, con capacidad para transportar hasta dos millones de barriles de crudo, ingresó a aguas iraníes con su sistema de rastreo activo, lo que evidenció un desafío directo a las restricciones impuestas por Washington.

Analistas consideran que este hecho envía un mensaje claro: el tránsito por el estrecho no está comprometido para embarcaciones vinculadas a Irán, pese a las sanciones internacionales.

Fatemeh Bahrami / Gettyimages.ru

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que no habrá ningún acuerdo con Irán si este país no renuncia por completo a su programa de desarrollo de armas nucleares.

Durante una entrevista, Trump fue enfático al señalar que este punto es innegociable, advirtiendo que “si no aceptan, no hay acuerdo”, lo que refuerza la postura de presión diplomática de su administración.

Tras estas declaraciones, Estados Unidos inició un bloqueo marítimo sobre el tráfico que entra y sale de puertos iraníes, como parte de una estrategia para limitar las exportaciones energéticas del país persa.

Desde Irán, las autoridades calificaron estas acciones como ilegales y las describieron como un acto de piratería, asegurando que la seguridad en el golfo Pérsico debe ser garantizada para todos los países por igual.

El vocero militar Ebrahim Zolfaghari advirtió que, si los puertos iraníes son amenazados, ninguna instalación en la región estará completamente segura, elevando el tono del conflicto.

Este escenario refleja un aumento en las tensiones internacionales, donde el control del Estrecho de Ormuz continúa siendo un punto clave en la seguridad energética y el equilibrio geopolítico mundial.

Con información de actualidad.rt.com