Teatro e historia se unen en Santiago con homenaje escénico a Gregorio Luperón

Bartolo García

SANTIAGO.– El Museo Gregorio Luperón, de Puerto Plata, presentó en Santiago la obra teatral “Todos Somos Gregorio Luperón”, una puesta en escena desarrollada en el Museo Monumento a los Héroes de la Restauración, en coordinación con el Teatro Escuela Iván García.

La presentación tuvo lugar en el primer nivel del Museo Monumento a los Héroes de la Restauración y combinó elementos de historia, teatro y educación para acercar al público a distintos episodios vinculados con las luchas por la libertad y la defensa de la soberanía dominicana.

Uno de los ejes centrales de la obra fue la representación de Gregorio Luperón, figura fundamental de la Guerra de la Restauración, presentado en contraste con el general Pedro Santana. La propuesta buscó mostrar distintas visiones y momentos de una etapa decisiva en la construcción de la nación dominicana.

La puesta en escena incorporó además personajes como Juana Saltitopa, conocida como “La Coronela”, campesinos guerrilleros y mujeres intelectuales de la época, resaltando el papel de distintos sectores sociales en los procesos de resistencia y defensa de los ideales patrióticos.

A través de las actuaciones y los diálogos, “Todos Somos Gregorio Luperón” procuró mostrar la dimensión humana, política y patriótica de sus protagonistas, destacando sus convicciones, sacrificios y aportes a la construcción de una República Dominicana libre y soberana.

La actividad contó con una masiva y entusiasta participación del público, reflejando el interés de ciudadanos de distintas edades por propuestas culturales que permiten conocer la historia nacional mediante formatos artísticos y educativos.

Con esta presentación, el Museo Monumento a los Héroes de la Restauración, el Museo Gregorio Luperón y el Teatro Escuela Iván García reafirmaron su compromiso con la preservación de la memoria histórica, promoviendo iniciativas orientadas a acercar especialmente a las nuevas generaciones al conocimiento de los personajes y acontecimientos que marcaron la historia dominicana.