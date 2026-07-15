Tarde de Té reúne solidaridad y talento para apoyar programas de salud visual

Bartolo García

Santiago de los Caballeros. Cientos de personas participaron en la novena edición de la Tarde de Té, organizada por el Patronato Nacional de Ciegos, filial Santiago, en la Sala de Fiestas del Centro Español, con el objetivo de recaudar fondos para fortalecer sus programas de salud visual y prevención de la ceguera.

La actividad reunió a damas y caballeros de Santiago y de diferentes provincias de la región, quienes disfrutaron de un ambiente de creatividad y elegancia, con mesas decoradas bajo diversas temáticas, contribuyendo con su asistencia a esta tradicional iniciativa benéfica.

El presidente del Patronato Nacional de Ciegos, filial Santiago, Julio Cruz, explicó que los recursos obtenidos serán destinados a programas de prevención de la ceguera, rehabilitación, educación, asistencia social y cirugías de cataratas para personas ciegas o con baja visión.

Ramón Orlando

Cruz destacó que el 4.8 % de la población presenta problemas visuales, siendo el glaucoma y las cataratas las principales causas de ceguera en el país. Señaló que, en el caso de las cataratas, una intervención quirúrgica oportuna puede evitar la pérdida de la visión e incluso devolverla a quienes la han perdido.

Asimismo, afirmó que esta actividad representa una oportunidad para cambiar vidas, al permitir que personas de escasos recursos tengan acceso a tratamientos que mejoren su salud visual y su calidad de vida. “Con esta iniciativa tendemos una mano a quienes más lo necesitan y evitamos que muchas personas pierdan la oportunidad de ver crecer a sus hijos y nietos”, expresó.

La conducción del evento estuvo a cargo de Francisco Sanchís, Kimberly Castillo y Francisco Vásquez, mientras que la parte artística contó con las presentaciones del cantautor Manerra, el Grupo Frankos y el merenguero Ramón Orlando, quienes amenizaron la jornada con un variado repertorio musical.

La novena edición de la Tarde de Té contó con el respaldo de importantes empresas e instituciones, entre ellas Banco Popular Dominicano, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Banco BHD, TADUG, Super Gato, CREDINORTE, Constructora TECASA, Call Max, CEFIMOCA, Cooperativa San José, BANFONDESA, Grupo Popular y Grupo Thomas, reafirmando su compromiso con las iniciativas de responsabilidad social y el bienestar de las personas con discapacidad visual.