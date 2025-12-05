Tarantino acusa a la autora de ‘Los juegos del hambre’ de plagiar su libro

El director estadounidense Quentin Tarantino volvió a acusar a la escritora Suzanne Collins, autora de Los juegos del hambre, de haber plagiado la trama de la película japonesa de culto Juego sangriento, a su vez inspirada en una novela.

“No entiendo cómo el autor japonés no demandó a Suzanne Collins hasta dejarla sin nada. Literalmente copiaron el maldito libro”, expresó Tarantino durante un episodio del programa The Bret Easton Ellis Podcast.

El cineasta también criticó duramente a los críticos literarios, señalando que no detectaron las similitudes entre ambas obras.

“Los críticos de libros no van a ir a ver una película japonesa llamada Juego sangriento, así que nunca la cuestionaron. Decían que era lo más original que habían leído. Pero cuando los críticos de cine vieron la película, dijeron: ‘¿Qué demonios? Esto es simplemente Juego sangriento para niños’”, añadió.

La película Los juegos del hambre, basada en la novela publicada por Collins en 2008, está ambientada en un futuro distópico donde adolescentes de distintos distritos son obligados a enfrentarse a muerte en unos juegos anuales organizados por el estado ficticio de Panem.

Por su parte, Juego sangriento, estrenada en el año 2000, también relata una historia situada en una sociedad distópica, en la que un grupo de estudiantes debe luchar a muerte en una isla deshabitada para sobrevivir.