TAN Resorts fortalece su presencia en República Dominicana con expansión en Cap Cana

Bartolo García

Cap Cana, La Altagracia.– The Arena Group, en alianza con I-dentity Group y Enjoy Hospitality Group, anunció la expansión continua de Travel Adventure Network (TAN) en la República Dominicana, consolidando al país como eje estratégico de su crecimiento en el Caribe.

La iniciativa se enfoca en el fortalecimiento de TAN Resorts Marina Cap Cana y TAN Villas and Country Club, dos proyectos que buscan transformar la experiencia de hospitalidad mediante un modelo centrado en viajes, aventura, naturaleza y conexión comunitaria.

Travel Adventure Network es una plataforma de nueva generación que integra contenido, comercio y comunidad, conectando a los viajeros modernos con destinos cuidadosamente seleccionados y enfocados en experiencias auténticas e inmersivas.

David Velázquez y Benny Guerava

Eric Karp, director de Licencias de The Arena Group, explicó que durante décadas han construido relaciones profundas con audiencias enfocadas en experiencias y que ahora buscan trasladar esa conexión hacia destinos reales, creando un puente directo entre la inspiración y el viaje.

Como división hotelera de esta plataforma, TAN Resorts representa un portafolio especializado en resorts orientados a la aventura y el estilo de vida activo. Su propiedad insignia, TAN Resorts Marina Cap Cana, está ubicada dentro del exclusivo destino de Cap Cana y funciona como base principal para la expansión regional de la marca.

TAN Resorts Marina Cap Cana — The Superior Two-Bedroom Residence — Two Bedroom Two Bedroom

Operado por Enjoy Hospitality Group, este complejo ofrece suites de alto nivel, múltiples opciones gastronómicas, piscinas y acceso directo a Playa Juanillo, fortaleciendo la propuesta turística premium de la zona.

Jeff Hoffman, presidente de Travel Adventure Network, aseguró que la República Dominicana representa un pilar fundamental para la estrategia de expansión en el Caribe, gracias a su infraestructura de clase mundial y al crecimiento sostenido del turismo.

TAN Resorts Marina Cap Cana Lifestyle Romance

En paralelo, Enjoy Hospitality Group impulsa la evolución de TAN Villas and Country Club, un concepto residencial y hotelero diseñado para elevar comunidades centradas en el estilo de vida, mediante servicios mejorados, programación especializada y experiencias curadas para residentes y visitantes.

Esta propuesta busca fortalecer la participación comunitaria, elevar el valor de las propiedades e introducir estándares profesionales de gestión hotelera que permitan una experiencia más completa y sostenible a largo plazo.

Chris Schroeder, CEO de I-dentity Group, destacó que la misión de la empresa es transformar la manera en que las marcas se conectan con sus audiencias a través de experiencias inmersivas en el mundo real, mientras Enjoy Hospitality Group, liderada por Benny Guevara y David Velázquez, continúa consolidando esta visión en toda la región caribeña.