Tamara Martínez ha sido una víctima de su madre; afirma su esposo Emilio López

El abogado Emilio López, esposo de la presentadora Tamara Martínez, afirmó este viernes que esta es una víctima de su madre, la señora Cesarina Piña, quien asegura que el jurista «vigila a su hija hasta en el baño«, por lo que teme le pueda quitar la vida.

Durante una llamada telefónica al programa radial matutino «El Sol de la mañana», López admitió que su esposa tiene problemas emocionales, pasa por una depresión desde que perdió a su primera hija y que la madre intenta dañar su imagen y su familia.

Luego de que Cesarina Piña, madre de Tamara, pidiera en el mismo espacio al presidente Luis Abinader que no deje que maten a su hija tras las supuestas agresiones que sufre por parte de su pareja.

El abogado habló sobre varios videos que circulan en redes sociales y alega que no es cierto nada de lo que dijo la señora.

También, indicó que les referirá la comunicación con el psiquiatra que atiende a Tamara, para que de su versión.

Dijo que está a disposición de la justicia, para que haga las investigaciones pertinentes, en la que afirma no se encontrará nada en su contra, porque, según dijo, «no hay nada que probar.

Sostuvo que está bien con la presentadora de televisión y su relación sentimental.

Calificó el comportamiento de su suegra como una «inconducta», que solo tiene la intención de perjudicar a su hija y a su nieta.

Reveló que «esa señora» tiene hasta prohibido ir a la casa de ambos, para evitar que haga daño a la familia y que le dijo «hasta que yo no te hunda moralmente, yo no te voy a dejar tranquilo».

La versión de la madre

La madre indicó que la denuncia de agresión en contra del esposo de su hija está formalizada desde el miércoles.

Esta semana circuló un vídeo en el que la comunicadora confiesa que esta siendo victima de violencia por parte de López.

Luego expresaron que se trataba de un experimento social, sin embargo, el jueves Tamara confirmó que el vídeo no se trató de un experimento social, sino de un «pleito real».

Lo que dijo Tamara

Por su parte, la presentadora Tamara Martínez aseguró este jueves que el video que se viralizó en las redes sociales en el que se ve a ella y a su pareja, el abogado Emilio López, durante una discusión por una supuesta agresión en su contra, no se trató de un experimento social, como había dicho luego de que la información se hiciera pública.

«Yo siempre he apostado a la verdad, esta es la verdad, los que me quieren y me conocen sabrán perdonarme. Los que no, haga lo que haga nunca me van a apoyar, disculpas de verdad!! No es mi estilo, me cag… fuera de el cajónn, entenderán mejor todo más adelante», escribió Martínez al pie de un video que publicó en su cuenta de Instagram, en el que aseguró que la están chantejeando.

En ese sentido, la presentadora aseguró que el segundo material gráfico «también fue un chantaje». Agregó que se trató de «una salida desesperada». Sin embargo, fue enfática cuando dijo que el video «no fue un experimento social; fue un problema real».