Talento dominicano rumbo a la NASA: Apolo 27 representa al país en desafío internacional

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El equipo Apolo 27 del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) partió hacia Estados Unidos para representar a la República Dominicana en el prestigioso Desafío Rover de Exploración Humana de la NASA, que se celebrará del 9 al 11 de abril en Huntsville, Alabama.

El acto de despedida fue encabezado por el rector Arturo Del Villar y el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, en una ceremonia cargada de emoción y orgullo, donde también estuvieron presentes familiares y miembros de la comunidad académica.

Durante su intervención, el rector destacó la evolución del equipo desde su primera participación en 2019, resaltando que en 2025 lograron un hito histórico al obtener seis premios en una misma edición de la competencia.

Asimismo, subrayó que la perseverancia, el trabajo en equipo y la capacidad de reinvención han sido claves para que los jóvenes intecianos se consoliden como referentes en este tipo de desafíos internacionales.

De su lado, el ministro de la Juventud anunció que el presidente Luis Abinader dispuso la aprobación del 100% de los recursos solicitados para esta misión, destacando el valor de estos jóvenes como embajadores del talento dominicano.

En el acto, las autoridades entregaron la bandera nacional y la del INTEC a la capitana del equipo, Marianny Mercedes, y al tutor Miguel Arredondo, como símbolo del compromiso y la responsabilidad que asumen en esta competencia.

Al recibirlas, los representantes del equipo expresaron que este gesto representa el reconocimiento a meses de esfuerzo y dedicación, así como la oportunidad de demostrar la capacidad de la ingeniería dominicana a nivel internacional.

Como parte de la despedida, los estudiantes recibieron una capa especial con mensajes de apoyo escritos por la comunidad universitaria, en un gesto emotivo que refleja el respaldo colectivo hacia su participación.

La actividad contó además con presentaciones musicales de la Banda Experimental del INTEC y la asistencia de autoridades académicas, docentes y familiares, quienes despidieron al equipo con entusiasmo.

El Desafío Rover de Exploración Humana de la NASA reúne cada año a universidades de todo el mundo que diseñan y construyen vehículos para simulaciones de exploración espacial, convirtiéndose en una plataforma clave para el desarrollo del talento en ciencia, tecnología e innovación.