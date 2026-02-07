Taekwondo dominicano fortalece su base técnica rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Bartolo García

La República Dominicana dio un paso firme en el fortalecimiento de su taekwondo al celebrar un exitoso seminario nacional de entrenadores, orientado a elevar el nivel técnico de quienes forman a los atletas del alto rendimiento.

La jornada formativa fue organizada por la Federación Dominicana de Taekwondo y se desarrolló en las instalaciones del Comité Olímpico Dominicano, como parte de la ruta de preparación hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Al encuentro asistieron árbitros y coaches de todas las provincias del país, reflejando un amplio interés por la actualización profesional dentro de esta disciplina deportiva.

El seminario fue impartido por la experimentada entrenadora dominicana Claudia Pérez, junto a otros técnicos nacionales con trayectoria reconocida en competencias internacionales.

Durante las sesiones se abordaron nuevas reglamentaciones del taekwondo moderno, así como estrategias de entrenamiento adaptadas a los estándares actuales de competencia.

El presidente de la federación, Miguel Camacho, valoró la masiva participación y el entusiasmo mostrado por los entrenadores en todo el país.

Camacho destacó que este tipo de iniciativas demuestran el compromiso del sector técnico con la mejora continua y el crecimiento competitivo del taekwondo dominicano.

Asimismo, señaló que la capacitación permanente permite que los atletas reciban una formación alineada con las exigencias del circuito internacional.

El dirigente deportivo subrayó que el ciclo olímpico presenta grandes retos, especialmente con la cercanía de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en territorio dominicano.

Indicó que preparar a los entrenadores es una inversión estratégica que impacta directamente en el rendimiento de los competidores nacionales.

Además del evento regional, la República Dominicana también será sede del clasificatorio centroamericano y caribeño de taekwondo.

A esto se suma la organización de la cuarta edición del Dominican Open, prevista para el mes de abril, evento que reunirá a atletas de diferentes países.

Estas competencias permitirán fogueo internacional y mayor visibilidad del taekwondo dominicano en el escenario deportivo regional.

Con acciones como este seminario, la federación busca consolidar una estructura técnica sólida que garantice mejores resultados y proyección para los atletas en los próximos compromisos internacionales.

