Tabacalera El Artista consolida su liderazgo global y abre el 2026 con récords históricos

Bartolo García

La Tabacalera El Artista cerró el año 2025 y dio la bienvenida al 2026 posicionada como una de las empresas líderes del mercado mundial de cigarros premium, respaldada por una proyección internacional sostenida y un prestigio en constante ascenso.

El sólido posicionamiento de la compañía se reflejó en un año de récords en premiaciones, reconocimientos y expansión comercial, con una presencia cada vez más fuerte en mercados tradicionalmente complejos para el tabaco, como el asiático, donde su marca gana respeto y demanda.

La excelencia de El Artista quedó evidenciada en las principales ferias internacionales del sector, donde la empresa fungió como embajadora del arte dominicano en la elaboración de puros de alta calidad, reforzando el liderazgo del país en escenarios globales.

A este desempeño se sumó el éxito de la Dominican Cigar Expo 2025, celebrada en Santiago de los Caballeros, evento que reunió a productores, expertos y aficionados en una gran vitrina del tabaco premium dominicano.

El crecimiento de la empresa se inserta en un contexto favorable para toda la industria nacional del tabaco, que vive una etapa de expansión histórica y consolida a la República Dominicana como líder mundial en cigarros premium, con exportaciones que superan los US$1,350 millones anuales.

La trayectoria de El Artista se apoya en pilares como la calidad, la tradición y la innovación, cualidades reconocidas por instituciones del sector como Instituto del Tabaco y ADOEXPO.

El liderazgo de la empresa también destacó en el ámbito del empoderamiento femenino, al recibir un reconocimiento del ProDominicana por su impacto en la internacionalización de la oferta exportable nacional.

La distinción fue entregada durante el Sexto Encuentro Nacional de Mujeres Exportadoras por la vicepresidenta Raquel Peña, resaltando el valor del liderazgo femenino en el comercio exterior.

Con sede en Tamboril, provincia Santiago, la empresa amplió sus operaciones hacia el valle de San Juan de la Maguana, donde instaló una nave en la nueva Zona Franca, convirtiéndose en la primera tabacalera en operar en ese parque industrial.

La llegada a San Juan inició con la creación de 600 empleos directos, dinamizando la economía local y abriendo nuevas oportunidades industriales en una provincia de vocación agrícola.

Estas operaciones se suman a las ya establecidas en La Vega, Moca y Salcedo, conformando una red productiva que fortalece la compra de tabaco y la comercialización de cigarros en mercados internacionales.

El presidente de la empresa, Radhamés Rodríguez, destacó que la expansión genera miles de empleos, reduce la tasa de desempleo y aporta de manera significativa al Producto Interno Bruto del país.

Rodríguez subrayó que el crecimiento de El Artista responde a una visión empresarial enfocada en la sostenibilidad, la innovación y el respeto a la tradición tabacalera dominicana.

Entre cifras récord, expansión territorial y reconocimiento global, Tabacalera El Artista inicia el 2026 no solo como líder del sector, sino como símbolo de una nación que exporta identidad, cultura y excelencia a través del tabaco premium.