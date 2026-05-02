Dirigente del PRM en Santiago respalda recortes y pide unidad ante crisis económica

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santiago, Andrés Cueto, manifestó su respaldo a las medidas de austeridad impulsadas por el presidente Luis Abinader para enfrentar el impacto de la crisis internacional en la economía dominicana.

Cueto consideró acertada la propuesta de reducir en un 50 % el financiamiento a los partidos políticos, señalando que en el actual contexto, fuera de un período electoral, el país requiere compromiso real y sacrificio de todos los sectores.

El dirigente oficialista sostuvo que este tipo de decisiones envía un mensaje claro de responsabilidad y coherencia, al tiempo que fortalece la credibilidad del sistema político frente a la ciudadanía.

Asimismo, valoró el respaldo expresado por sectores empresariales y gremiales a las medidas gubernamentales, destacando que la unidad entre actores clave es fundamental para enfrentar con éxito los desafíos económicos actuales.

En ese sentido, criticó las posturas de algunos sectores de oposición, al considerar que no toman en cuenta la magnitud de la crisis global ni la necesidad de proteger la estabilidad económica y a los sectores más vulnerables.

Cueto explicó que el plan del Gobierno incluye la reducción de gastos operativos, la racionalización de recursos y la revisión de partidas no prioritarias, con el objetivo de generar una disponibilidad cercana a los RD$40,000 millones sin afectar compromisos esenciales.

Finalmente, hizo un llamado a todos los actores políticos a anteponer el interés nacional sobre las diferencias partidarias. “Este es un momento que exige madurez y responsabilidad. La política debe estar al servicio del país”, concluyó.